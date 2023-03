Butikksjefen stjal med seg varer og kundenes premier

BERGEN (Dagsavisen): Den stadige tappingen av varer foregikk over to år i en elektronikkbutikk på Vestlandet. Butikksjefen, en mann i 40-årene, forsynte seg fritt fra hyllene. Blant annet tok han med seg hjem to TV-er, et kamera, en iPhone, to Applewatch og to datamaskiner som egentlig var gevinster kunder hadde vunnet i konkurranser.

Til sammen hadde varene en verdi på 71.376 kroner, går det fram av en dom i Hordaland tingrett.

Til seg og familien

Da butikksjefen møtte i retten forrige uke, tiltalt for underslag, tilsto han å ha tatt med seg varene til sin egen og familiens bruk. I etterkant av avsløringen, har han betalt erstatning til arbeidsgiveren. I dag jobber han ikke lenger for bedriften.

Men ikke alle anklagepunktene var han enig i. Ved en anledning hadde fått i retur en Applewatch fra en ansatt som sluttet i jobben. I stedet for å levere den til butikken, tok butikksjefen klokken med seg hjem. Siden det var brukt, mente han det ikke medførte tap for butikken.

Men retten påpekte at klokken, uansett verdi, var butikkens eiendom, og ikke noe han hadde rett til å tilegne seg.

«Klart tillitsbrudd»

Butikksjefen var også uenig i at kollegenes reparasjoner på hans privateide nettbrett, og at han beholdt en defekt høytrykksspyler han fikk refundert kjøpesummen for, kunne regnes som underslag. Retten sa seg enig, og frikjente ham for disse punktene.

Men for de andre underslagene fikk han kraftig refs fra dommerne.

«Underslaget har pågått over lengre tid. (...) Tiltalte hadde en betrodd stilling som sjef, og hans underslag var et klart tillitsbrudd overfor arbeidsgiveren.» heter det i dommen.

Mannen er nå dømt til 25 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år.

