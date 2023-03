«Lars» mistet sosialstønaden før jul. Nå har han fått jobb: – Helt himmelsk

BERGEN (Dagsavisen): – Jeg tjener helt vanlig lønn. Det er ikke supergodt betalt, men det er i hvert fall langt bedre enn det jeg fikk hos Nav, slår han fast.

I desember så det virkelig mørkt ut for bergenseren i 40-årene og hans fire år gamle datter. «Lars» hadde bare 5.000 kroner på bankkontoen noen uker før jul, og hjemme lå det flere ubetalte regninger.

To måneder tidligere hadde Nav Årstad sosialtjeneste fjernet støtten til strøm og barnehage, fordi alenefaren hadde fått etterbetalt bostøtte fra Husbanken. Dermed havnet han langt på etterskudd med alt som skulle betales, og hele julen sto i fare for den lille familien.

– Vi får se hva vi får til for 5.000 kroner, om jeg får kjøpt en gave til henne i det hele tatt. For de 5.000 skal også dekke 14.000 i fast utgifter som strøm og husleie. Hvordan jeg skal få det til, aner jeg ikke, uttalte han til Dagsavisen i desember.

Måtte takke nei til hjelp

På toppen av det hele varslet Nav at sosialhjelpen også ville bli kuttet i desember, på grunn av en ekstraordinær strømstøtte på 2.000 kroner fra Husbanken. Men strømstøtte-trekket viste seg å være i strid med et bystyrevedtak, og ble aldri gjennomført.

Samtidig måtte Lars takke nei til en flodbølge av hjelpetilbud fra Dagsavisens lesere, av frykt for at også det ville føre til trekk i stønaden.

Men nå har altså hellet snudd for alenefaren. I januar fikk han ny jobb – et engasjement på tre måneder. Nylig ble kontrakten forlenget fram til sommeren.

– Det er helt himmelsk å ikke være under tyranniet til Nav. Og så er det hinsides mye bedre å være sysselsatt med en plan for dagen, enn å bare sitte på ræven. Ikke minst er det godt med bedre økonomi. Jeg trives veldig godt i jobben, og er mye på farten rundt omkring, med både travle og rolige dager. Det er kjekt å ha kundekontakt, og kollegene er også trivelige, forteller han gledestrålende.

Men de nye kollegene vet ingenting om det økonomiske strevet Lars hadde før jul.

– Det er ikke alt man trenger å fortelle til folk, heller.

Gode tider

Julefeiringen ble «helt grei», forteller han.

– Vi tilbrakte hele julen hos familien min, og datteren min fikk mye oppmerksomhet fra onkelen sin. Julegaven hennes ble et tryllesett, siden hun er veldig opptatt av magi. Det sto ikke på ønskelisten hennes, men det var den gaven hun ble mest glad for.

Med normale lønnsutbetalinger som tikker inn på kontoen hver måned, våger han også å planlegge en sommerferie for seg og datteren. Samtidig håper han på at oppturen vil vare.

– Jeg er bestandig optimist og tror det alltid ordner seg. Jeg håper jobben jeg har nå blir permanent, slik at jeg slipper å undre på hva som skjer om tre, seks eller ni måneder. Hvis ikke satser jeg på å finne noe annet.

Den nye jobben fant han uten hjelp fra Nav.

– De har ikke gjort noe som helst for å skaffe meg jobb. De har kun vært vanskelig. Det er påfallende, synes jeg.

Mikkel Grüner gleder seg på Lars sine vegne. (Martin Grüner Larsen, SV )

– Strålende!

SV-topp Mikkel Grüner var en av dem som engasjerte seg og var hoderystende til klemma Lars var havnet i. Nyheten om den nye livssituasjonen gjør bystyrepolitikeren glad.

– Dette er strålende, og jeg ønsker ham hell og lykke, sier han, før han tilføyer:

– Sosialhjelp skal fungere nettopp slik, at folk har en midlertidig ytelse fram til de klarer seg selv. Vårt syn er at det er ingen livskriser som blir bedre av å ha dårlig råd. Det vanskeliggjør det å gjøre den innsatsen som må til for å komme seg videre i livet.

Dagsavisen har forsøkt å få en kommentar fra enhetsleder for sosialtjenesten ved Nav Årstad, Marith Hildal. Hun var ikke tilgjengelig mandag.

