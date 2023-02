Gråtkvalt tiltalt i retten: – Jeg ber om at de tilgir meg

BERGEN (Dagsavisen): Den flyplassansatte mannen hadde nettopp parkert bilen sin ved helikopterterminalen på Bergen lufthavn og var på vei til jobb, da det tragiske skjedde i mai for to år siden.

Idet han krysset veien ved fotgjengerovergangen, kom en drosje kjørende ut fra rundkjøringen like ved siden av. Drosjesjåføren skal ha holdt fartsgrensen på 30 km/t, men rakk ikke å oppdage mannen i veibanen før det var for sent.

I kollisjonen ble han kastet opp i luften, og landet 13 meter fra gangfeltet. Både politi og ambulanse kom raskt til stedet, men mannen var da så hardt skadet at politiet var i tvil om han i det hele tatt ville overleve, ifølge politiadvokat Kjersti Katrine Svendsen.

I koma

Ambulansen fikk hastet ham til Haukeland sykehus, der han ble liggende i fire måneder, den første tiden i koma. Det ble snart klart at skadene han var påført ville endre livet hans fullstendig.

I dag har han mistet både taleevne, kognitiv og delvis kroppslig funksjon. Da rettsaken startet i Hordaland tingrett onsdag, var han ikke i stand til å avgi vitneforklaring. Han fulgte saken sammen med familien fra et tilstøtende rom.

Den 22 år gamle drosjesjåføren erkjente straffskyld for både å ha forsårsaket skaden og uaktsom kjøring. Med bøyd hode forklarte han seg om hvordan han var i sjokk etter ulykken.

– Jeg gikk ut av bilen og ringte etter ambulanse. Men jeg var i sjokk og klarte ikke snakke med AMK. Jeg måtte gi telefonen til en ung mann som kom til stedet, fortalte han fra vitneboksen.

– Hadde jeg visst, ville jeg ikke gått på jobb

På ulykkesdagen hadde han jobbet som drosjesjåfør i under ett år. Han var godt kjent på stedet, ettersom han kjørte strekningen ofte.

– Hadde jeg visst hva som skulle skje den dagen, hadde jeg ikke gått på jobb.

Ifølge 22-åringen hadde han hatt fokus på andre kjøretøy i rundkjøringen, før han tok avkjøringen mot ulykkesstedet.

– Jeg så også mot gangfeltet om det var noen der, men så ingen. Jeg holdt fartsgrensen og kjørte i jevn fart. Jeg så ikke mannen før han var oppå panseret mitt. Hvorfor, vet jeg ikke. Det bare skjedde. Jeg burde ha sett ham, erkjente han.

Fanget på video

Hvordan den flyplassansatte krysset veien - om det var i gangfeltet eller et stykke unna, ble et tema i retten.

Fordi den skadde mannen ikke har kunnet fortelle sin versjon av hendelsen, har politiets etterforskere måtte lene seg på vitner, tekniske undersøkelser og overvåkningsvideo.

– Etter sammenligning mellom video av hendelsen og en rekonstruksjon på stedet, mener jeg det ikke er tvil om at fornærmede gikk i gangfeltet, uttalte krimtekniker Terje Erichsen.

Aktor Kjersti Katrine Svendsen før rettssaken startet i Hordaland tingrett. (Birthe Steen Hansen)

– Livene våre er ødelagte

Men det er ingen tvil om at ulykken ble katastrofal for både den skadde og familien hans. Han puster gjennom et lufterør i halsen, og kan ikke lenger svelge. Daglig er han avhengig av hjelp for ulike gjøremål. Mye av det faller på kona, som beskrev for retten det omfattende regimet.

– Vi har fått et liv vi aldri hadde trodd vi skulle få. Hans liv er helt ødelagt, fortalte hun sterkt berørt.

Ekteparet i 60-årene hadde planlagt et rolig liv, der de skulle reise mye og være sammen med familien. Ulykken snudde alle fremtidsdrømmer på hodet.

– Vi er låst til hjemmet vårt og vil være det resten av livet. Han er avhengig av at jeg er til stede for ham 24 timer i døgnet.

Kona fortalte hvordan hun opplevde den dramatiske dagen.

– Han gikk glad og fornøyd til jobb, det var en fin solskinnsdag. Selv var jeg på jobb og ante ingenting om hva som hadde skjedd, før sjefen hans ringte meg og spurte hvordan det gikk med ham. Da skjønte jeg at noe hadde skjedd.

Etter en telefon til politiet og sønnen, kom hun seg til sykehuset. Der var prognosene nedslående.

– De visste ikke om han ville overleve, mest sannsynlig ikke.

Ba om tilgivelse

Det følelsesladde vitnemålet til kona berørte også den tiltalte mannen, som store deler av dagen satt og skjulte ansiktet sitt.

– Hvordan har det vært for deg å vite at du har påført ham disse skadene, spurte forsvarer Egil Jordan sin klient da han vitnet.

– Jeg er veldig lei meg, og håper han blir fort frisk igjen. Hver dag tenker jeg på ulykkesdagen, og jeg vil be om unnskyldning til ham og familien hans. Jeg ber om at de tilgir meg, svarte han gråtkvalt mens han tørket tårer.

Forsvarer Egil Jordan. (Birthe Steen Hansen)

For kona var det lett å forstå hans fortvilelse.

– Vi har tenkt mye på tiltalte. Ingen vil jo kjøre ned et menneske, og vi ser at han har det veldig vondt. Det gjør meg vondt i hjertet, for vi vil ham ikke noe vondt, sa hun.

Etter ulykken ble 22-åringens førerkort og kjøreseddel beslaglagt. I dag har han forlatt drosjeyrket.

