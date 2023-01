Læreren sto i vinduet ved lekeplassen og onanerte foran barn

BERGEN (Dagsavisen): Læreren i 40-årene ved barneskolen i en av Bergens omegnskommuner er nå dømt til to års fengsel for gjentatte seksuelle hendelser der barn har vært involvert.

Mannen hadde bosatt seg i et hus der nærmeste nabo var en populær lekeplass. Huset hadde vinduer som var enkle å se gjennom fra utsiden, og naboer kunne titt og ofte se ham gå lettkledd rundt i huset, ifølge dommen fra Hordaland tingrett.

Tvangsflyttet

Men i løpet av 2019 begynte han bevisst å stille seg naken i vinduet mens barn lekte på lekeplassen. Samtidig satte han på en pornofilm på TV-en, kun for at barna skulle se den. Så snart en voksen nærmet seg, lukket han persiennene eller skiftet TV-kanal, fortalte vitner.

Etter hvert begynte han også å onanere i vinduet foran barna. I halvannet år pågikk disse seansene, før politiet ble varslet og oppsøkte ham. Men det stoppet ham ikke. Etter nok en episode, besluttet politiet at mannen måtte flyttes fra stedet.

Samtidig startet en etterforskning av læreren. I boligen hans ble det gjort beslag av både PC, minnepinner og mobiltelefon. På dem ble det funnet over 2.000 bilder og filmer av grove seksuelle overgrep mot barn, som var lastet ned over flere år, ifølge dommen.

Sexchattet med barn

En gjennomgang av kontoene hans på sosiale medier avslørte også en utstrakt kontakt med unge jenter, den yngste bare ni år gammel.

Samtaleloggene viste særdeles seksualiserte samtaler med barna, og også forsøk på å avtale møter med niåringen. En av dem ble fremvist for retten:

Niåring: Mener du neste tirsdag

Mannen: Hvis det passer

Niåring: Det gjør det sikkert å husk å ta med teppe

Mannen: Ja Er du alene hjemme etter skolen da?

Niåring: Nesten hele tiden

Mannen: Bra

Mange av barna hadde også mottatt og sendt nakenbilder i samtalene med mannen.

Avslørt av mor

Etter å ha vært varetektsfengslet en periode, fortsatte mannen aktiviteten i den nye boligen han var blitt tvangsflyttet til. En nabojente på elleve år ble snikfilmet gjennom baderomsvinduet, og den stadige grisepraten på Snapchat fortsatte.

Selv etter at det var tatt ut tiltale, og rettssaken nærmet seg, var mannen fortsatt aktiv, går det fram av dommen.

Til slutt ble han avslørt av en mor som oppdaget at han chattet med den tolv år gamle datteren hennes. Moren utga seg da for å være datteren, og fikk dermed selv være vitne til hvordan samtalene med mannen kunne foregå.

Utsatt to ganger

I desember og januar ble rettssaken avholdt, og den tidligere læreren erkjente straffskyld på alle punkt. Han fortalte i retten at han nå hadde oppsøkt psykologhjelp, og behandleren i fengselet opplyste at han hadde svært positiv utvikling de siste månedene.

Dette mente dommerne var positivt, men pekte likevel på flere forhold de reagerte sterkt på.

«Til tross for at politiet gjentatte ganger hadde vært i kontakt med tiltalte i forhold til hans seksuelle tilnærming til barn, at han jobbet som lærer, var intelligent og visste hva som var rett og galt, har han altså fortsatt sin seksualiserte kontakt med barn under falsk/skjult identitet. (...) De stadig nye overtredelsene bidro til at den planlagte hovedforhandlingen i april 2022 måtte utsettes to ganger, og at samlet saksbehandlingstid fra første lovbrudd ble anmeldt og fram til nå er på over to år.» heter det i dommen.

