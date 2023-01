– Våknet opp til et kaos av gnister og vann

BERGEN (Dagsavisen): – Er det i tråd med godt sjømannsskap å ikke ta i bruk tilgjengelig verktøy eller senke farten, til tross for signaler om fare? Er det urimelig at en mann som gjør dette og dermed setter 137 liv i fare blir tiltalt. Er dette urettferdig?

Slik åpnet statsadvokat Benedikte Høgseth sitt innledningsforedrag for Hordaland tingrett under rettssaken mot vaktsjefen om bord i fregatten. Han er tiltalt for uaktsomhet etter straffeloven og tjenestebrudd etter militærloven.

– Ikke en syndbukk

33-åringen møtte i full sjøforsvarsuniform i retten og svarte et bestemt «nei» da han ble spurt av dommeren om han erkjente straffskyld. Han har i forkant av rettssaken gitt uttrykk for at han alene har blitt pålagt ansvaret for feil som flere personer gjorde natten da fregatten havarerte.

– Vårt syn er at han ikke er gjort som syndebukk for Forsvarets eller for andres feil. Tiltalen er en logisk konsekvens av at han som vaktsjef handlet i strid med god sjømannsskap. Sammenstøtet med «Sola» TS var ikke et resultat av systemsvikt, men av uaktsomme handlinger, fortsatte Høgseth.

Benedikte Høgseth beskrev dramatiske scener etter sammenstøtet mellom fregatten og tankskipet. Her er hun sammen med medaktor Magne Kvamme Sylta. (Birthe Steen Hansen)

– Revet ut av søvnen til et kaos

Hun fortalte om sjokkopplevelsen mannskapet fikk da fregatten dundret inn i ankeret til tankskipet like etter klokken 04.00.

– I fire lugarer lå personer og sov. Litt uformelt sagt kan man si at de la seg i trygghet og ble revet ut av søvnen til et kaos av gnister og vanninntrenging. Fregatten ble truffet ved torpedomagasinet, og tre torpedoer ble forflyttet inn i skipet.

– Faren for tap av liv var svært nærliggende, og mannskapet i lugarene som ble truffet måtte evakuere seg selv ved å klatre gjennom hullet i skroget og opp på dekk. I en annen lugar måtte de ha bistand for å komme seg ut en fastklemt dør. For disse opplevdes dette som veldig dramatisk og livstruende.

Ingen mistet livet i sammenstøtet, og bare mindre fysiske skader ble registrert på mannskapet. Men konsekvensene for landet ble enorme.

– Natt til 8. november 2018 gikk en femtedel av Norges forsvar tapt. Ulykken rammet nasjonen veldig hardt, både økonomisk og forsvarsmessig. Vi sto igjen med fire fregatter og svekket forsvarsevne.

Her krasjer KNM «Helge Ingstad» med «Sola» TS (Havarikommisjonen)

– Kan ikke vise til andres uaktsomhet

Høgseth gjorde påtalemyndighetens syn klart: at vaktsjefens handlinger var årsaken til at kollisjonen kunne skje.

– Han oppfattet for sent at «Sola» TS var et tankskip, og tiltak ble iverksatt for sent. Det har blitt hevdet at han alene ikke kan klandres for en systemsvikt. Men man kan ikke hevde at en egen utaktsomhet er mindre på grunn av andres uaktsomhet.

Rettssaken mot vaktsjefen er ventet å vare i åtte uker. Mandag startet med innledningsforedrag, og tirsdag skal retten på befaring på Haakonsvern.

Onsdag skal vaktsjefen forklare seg. Dersom han dømmes, risikerer han inntil fem års fengsel og et erstatningskrav på 885.000 kroner for mannskapets tapte eiendeler. Men han vil ikke bli avkrevd erstatning for millardskipet som gikk tapt.

