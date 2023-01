Helge Ingstad-rettssaken: – Vaktsjefen mener han er gjort til syndebukk

BERGEN (Dagsavisen): – Han opplever å blitt gjort til syndebukk for manges feil. Han vedgår at han selv gjorde vurderingsfeil, men det var svikt i flere systemer som han nå alene holdes ansvarlig for, sier vaktsjefens forsvarer Christian Lundin. til Dagsavisen.

Natt til 8. november i 2018 var klienten hans om bord i fregatten KNM «Helge Ingstad» som vaktsjef. Like før kollisjonen med tankskipet «Sola» gikk han på vakt og fikk overlevert informasjon fra avtroppende vaktsjef. Åtte minutter etter at han overtok ansvaret, traff fregatten fronten til tankskipet og fikk flerret opp siden av skipet.

Her krasjer KNM «Helge Ingstad» med «Sola» TS (Havarikommisjonen)

Alle 137 personene om bord ble berget ut, men fregatten sank og ble liggende i fjæresteinene i Hjeltefjorden utenfor Bergen. Etter en svært krevende bergingsaksjon, ble «Helge Ingstad» hevet fire måneder senere. Tilstanden på milliardskipet var imidlertid så dårlig at det ble sendt til opphugging.

– Urimelig

Politiet konsentrerte etterforskningen mot både vaktsjefen, trafikklederen på Fedje VTS, losen og kapteinen om bord på «Sola». Statsadvokaten i Hordaland innstilte på å tiltale tre av dem. Men riksadvokaten besluttet at bare vaktsjefen skulle tiltales, i tillegg til at Forsvaret fikk en foretaksstraff på ti millioner kroner.

Det er denne ansvarsfordelingen vaktsjefen er uenig i.

– Det er et meget sammensatt årsaksbilde der mange kan klandres, og han opplever det som svært urimelig at han alene skal stå til ansvar. Min klient mener påtalemyndigheten burde ha nøyet seg med foretaksstraffen, sier Lundin.

KNM HELGE INGSTAD Den svært kompliserte hevingen kostet 726 millioner kroner, ifølge Forsvaret. (Ole Martin Wold/NTB)

Trodde tankskipet var land

I minuttene før kollisjonen observerte mannskapet på broa i fregatten at «Sola» lå foran dem. Dekkslysene gjorde imidlertid at vaktsjefen og kollegene forvekslet tankskipet med kaianlegget på Stureterminalen.

– Det var faktisk ingen på broen som så at dette var en tankbåt, bortsett fra rormannen som antok at at de andre så det, sier Lundin.

«Sola» TS på vei ut fra Stureterminalen. (Havarikommisjonen)

Vaktsjefen forsto først misforståelsen bare sekunder før sammenstøtet, og gjorde en hard unnamanøver. Men det var for sent.

– Kollisjonen skyldes mange forhold utenfor hans kontroll. Han kan ikke bebreides for å ha misforstått situasjonen, mener forsvareren.

Straffbart eller ikke

Påtalemyndigheten mener det ikke var et hendelig uhell.

– Nei. Grunnlaget for tiltalen er uaktsom navigering, sier statsadvokat Benedicte Høgseth, som sammen med Magne Kvamme Sylta er aktor i saken.

I Havarikommisjonens rapport ble det pekt på mange ting som gikk galt den natten. Kritikk ble rettet mot flere av de involverte.

– Hvorfor ble da ikke flere tiltalt?

– Kommisjonens mandat er å undersøke ulykken med et læringsperspektiv. Påtalemyndigheten har en helt annen oppgave, der vi må se hva som var straffbart. Riksadvokaten, som har det endelige ordet, vurderte grunnlaget for hver enkelt person, og kom frem til at vaktsjefen var den som skulle tiltales, sier Sylta til Dagsavisen.

KNM Helge Ingstad på Hanøytangen. Flengen i skroget strakk seg helt inn til mannskapets lugarer. Til alt hell ble ingen alvorlig skadet. (Marit Hommedal/NTB)

– Ikke ute etter å henge ut noen

– Han mener han er blitt syndebukk?

– Det er vanskelig for oss å mene noe om hva han føler og opplever, men vi er på ingen måte ute etter å henge ut noen. Vi går kun etter bevisene. Det tok fire år før saken kom opp for domstolen nettopp fordi alle involverte fikk en veldig grundig vurdering, sier Sylta.

Mandag starter den åtte uker lange rettssaken i Hordaland tingrett. Dersom vaktsjefen dømmes, risikerer han inntil fem års fengsel og et erstatningskrav på 885.000 kroner for mannskapets tapte eiendeler. Men han vil ikke bli avkrevd erstatning for millardskipet som gikk tapt.

– Det har allerede vært en sivilrettslig sak mellom regjeringsadvokaten og rederiet. Vi vil ikke legge ned påstand om erstatning, og heller ikke forfølge det senere, sier Høgseth.

