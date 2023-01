Folkets Parti søker etter kandidater på Finn

BERGEN (Dagsavisen): Folkets Parti, tidligere kjent som Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), søker nå etter kandidater inn mot valget 11. september.

Ved forrige kommunevalg gjorde FNB et brakvalg i Bergen og sikret seg 16,7 prosent av stemmene. Det ga dem elleve representanter i bystyret, som senere ble skrelt ned til åtte, etter at tre utbrytere ble uavhengige representanter.

To måneder før nominasjonslisten til neste valg må leveres inn, er partiet på jakt etter nye kolleger.

«Vi søker nå flere folkevalgte som vil være med oss i kampen for at Bergen skal være en by folk har råd til å bo og leve i.» heter det i en jobbannonse på Finn som ble publisert denne uken.

– Ikke listefyll

Arbeidsoppgaver er listet opp som å «bidra til å løfte frem hjertesaker, formidle partiets politikk, bistå valgkampleder under valgkampen, delta i møter og besitte ulike verv». Kravene til søkerne er enkle: man må være seg selv, ha stå-på-vilje og engasjement. Potensielle kandidater lokkes med «mulighet for økonomisk kompensasjon»

– Vårt hovedmål er å få flere engasjerte i politikk og saker, det er noe alle partier ønsker seg. Dette er ikke listefyll, som for øvrig er det styggeste ordet jeg hører. Det er et alvor i dette, sier gruppeleder Cesilie Tveit til Dagsavisen.

Også foran valget i 2019 gjorde partiet det samme grepet.

– Det resulterte i at et par av dem som svarte på annonsen sitter i bystyret i dag. Jeg var selv en av dem, sier Tveit, som nå er gruppeleder, utvalgsnestleder og byrådslederkandidat.

Ingen søknader ennå

Innstillingen fra nominasjonskomiteen var klar forrige uke, med påfølgende nominasjonsmøte to dager etter. Men ifølge Tveit er ingenting hugget i stein ennå.

– Listen skal ikke inn før i mars. Og selv om vi mener at den er god nok slik den er nå, så er det bare bra om flere ønsker å engasjere seg. De er hjertelig velkomne. Det viktigste er engasjementet, sier hun.

Etter ett døgn har annonsen fått 600 klikk, men foreløpig ingen søkere, forteller hun.

– Vi har ikke fått noen henvendelser ennå, så vidt jeg vet. En del har trykket seg inn på søknadsskjemaet, men ikke sendt det inn. Vi venter i spenning.

– Kan politiske motstandere også søke?

– Jeg tviler sterkt på at noen benytter anledningen til å forsøke seg på et kupp. Det er uansett en prosess for å godkjenne kandidater til listen.

– Kreativt

Miljøpartiet De Grønne (MDG) er vel partiet som står lengst unna Folkets Parti politisk. Men der er det ingen kupp-planer.

– Nei, det holder vi oss for gode for, sier bystyrerepresentant Katrine Nødtvedt.

Byråd i Bergen Katrine Nødtvedt i Bergen MDG. (Marit Hommedal/NTB)

Hun var tidligere kulturbyråd for MDG, før byrådet gikk av i høst, og partiet ikke fikk være med videre da nytt byråd ble dannet. Ved årets valg er hun kummulert til andreplass på MDGs liste.

Hun synes Finn-annonsen er et kreativt grep.

– Selv rekrutterer vi ved blant annet ved å kontakte organisasjoner eller gå bredt ut i sosiale medier. Men kanskje vi også skal prøve Finn neste gang, sier MDG-toppen.

