BA: Barnehageansatt pågrepet for overgrep mot barn

BERGEN (Dagsavisen): En mann i 40-årene er siktet for seksuell handling mot to barn under seks år, skriver Bergensavisen.

Ifølge avisen er mannen ansatt i en barnehage i Bergen. Fredag ettermiddag fremstilles han for varetektsfengling i Hordaland tingrett, bare noen timer etter pågripelsen.

– Han ble pågrepet klokken 07.15 fredag morgen og sitter nå i avhør, sier politiadvokat Guro Angell Steffensen til BT.

Politiet vil varetektsfengsle mannen i fire uker. Politiet mener det er fare for at han kan begå nye straffbare handlinger og ødelegge eventuelle bevis.

De vil ikke si noe om hans relasjon til barna. Politiet ble kjent med saken denne uken fra det ene barnets foresatte.

Overfor BA sier mannens forsvarer, Einar Råen, at klienten hans ikke erkjenner straffskyld. Barnas bistandsadvokat, Ingrid Asknes, karakteriserer saken som alvorlig og sier det er vanskelig for barnas familie.

