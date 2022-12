Død mann funnet i Vågen i Bergen

Vest politidistrikt opplyser på Twitter at det var forbipasserende som meldte at det var funnet en livløs person i Vågen. Meldingen kom inn klokken 10.15.

Personen ble hentet opp av vannet like før klokken 11.

– Vedkommende er død, opplyser politiet til Bergens Tidende (BT).

– Vi vet ikke hva som har skjedd, men holder alle muligheter åpne, sier operasjonsleder Eivind Hellesund til Bergensavisen (BA).

Til BA opplyser politiet at det dreier seg om en mann i 50-årene som er bosatt i Bergen. Avisen skriver videre at politiets inntrykk er at mannen kan ha ligget i vannet i flere dager.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen