Fant døende kvinne i gaten: – Forferdelig opplevelse

BERGEN (Dagsavisen): – Jeg så henne ligge utendørs, og ringte etter ambulanse med en gang. Det tok bare noen minutter før de kom og tok over, forteller vitnet som fant kvinnen i Lønborgslien onsdag ettermiddag.

Hardt skadd ble kvinnen fraktet til sykehus, mens politiet tok seg inn i en leilighet like i nærheten. Der ble det funnet en livløs mann som også hadde tydelige skader. Senere på dagen ble de begge erklært døde på Haukeland sykehus.

– En forferdelig opplevelse, sier vitnet, som ikke kjente noen av de avdøde.

– Jeg hadde aldri sett henne før, sier vedkommende til Dagsavisen.

Flere hypoteser

Hva som skjedde med de to avdøde, er foreløpig uavklart. Etterforskerne i Vest politidistrikt har bedt om bistand fra Kripos, og jobber ut ifra flere hypoteser.

– En av dem er at bare de avdøde var involvert, men vi kan ikke utelukke at andre kan ha vært til stede. Vi er fortsatt bare et døgn inn i etterforskningen, og det er viktig å ikke låse seg til én hypotese, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland.

Pressebrief om drapsetterforskning i Bergen. Påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland holdt en pressebrief torsdag formiddag. (Marit Hommedal/NTB)

Identifiseringsarbeidet av de to avdøde er ennå ikke ferdig, men politiet har en formening om hvem de er. Varsling av pårørende pågår ennå, og politiet ønsker derfor å holde tilbake identifiserende informasjon.

– Vi vil derfor ikke opplyse noe om relasjon mellom de avdøde, alder og bosted nå, sier Høyland.

Undersøker gjenstander mot skadene

Detaljer om hendelsesforløpet vil politiet også holde for seg selv.

– Dette for å unngå at eventuelle vitner kan bli påvirket av det de leser i media.

Dødsårsaken er ikke fastslått, men rettsmedisinere ved Gades Institutt gjennomfører torsdag obduksjoner av de avdøde. Krimteknikere vil da være til stede for å få oversikt over skadebildet. Flere gjenstander er beslaglagt på åstedet, og disse vil bli undersøkt opp mot skadene.

Samtidig gjennomfører Kripos analyser av kvinnen og mannens mobiltelefoner, for å undersøke hvilken kontakt de har hatt med hverandre og andre.

– Også video fra overvåkingskamera vil bli innhentet, for å avdekke deres og andres bevegelser før hendelsen, sier Høyland.

Fortsetter i julen

De nærmeste dagene vil krimteknikere fortsette sporsikringsarbeidet i leiligheten. Og gjennom julen vil politiet avhøre både nye vitner, og vitner som allerede har avgitt forklaring.

Drapsetterforskning i Bergen. Arbeidene på åstedet fortsetter de neste dagene. (Marit Hommedal/NTB)

– Onsdag gjennomførte vi en rundspørring, og vi har snakket med vitner som kunne gi innblikk i relasjoner og kontakter, og mulig hendelsesforløp.

Ifølge Høyland hadde politiet ikke fått bekymringsmeldinger om noe mellom de to avdøde. Hun vil ikke uttale seg om de var kjente for politiet fra før, eller tilhørte et spesielt miljø.

