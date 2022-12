Bergensmann varetektsfengslet – skal ha truet Elden Advokatkontor

Bergens Tidende (BT) skriver at mannen, som er bosatt i Bergen, blir varetektsfengslet etter en kjennelse i Hordaland tingrett lørdag ettermiddag.

Ifølge kjennelsen har mannen ringt Elden Advokatkontor i Oslo og påstått at det var utsatt eksplosiver to steder. Han skal også ha hevdet at eksplosivene ville bli detonert dersom opplysningene kom ut i mediene, og at eksplosivene ville gå av dersom politiet fant ham.

Politiet pågrep mannen og siktet ham for terrortrusler.

Mannen erkjente ikke straffskyld i retten. Han erkjente imidlertid å ha ringt advokatfirmaet og sagt at infrastruktur i Norge skulle sprenges.

– Han forklarte at han ringte inn og sa det han gjorde fordi han ønsket oppmerksomhet rundt en sak, og at det ikke var noen realitet i truslene han fremsa, sier mannens forsvarer Marius Wesenberg til BT.

Ifølge Wesenberg er det uklart om saken mannen ønsket oppmerksomhet rundt har noe med advokatfirmaet Elden å gjøre.

