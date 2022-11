Den nye bybanelinjen klar i Bergen

BERGEN (Dagsavisen): Etter en anleggsperiode på fem år, er den ni kilometer lange bybanelinjen mellom Bergen sentrum og bydelen Fyllingsdalen omsider ferdig. Fredag var det offisiell overlevering av Bybanen til Skyss, med snorklipping, taler og applaus.

Men ingen vogner går verken fredag eller lørdag. Søndag kjøres en sjarmetappe der banen, som får navnet «Linje 2», er gratis for alle mellom klokken 10 og 18. Første ordinære tur blir mandag morgen klokken 05.46 fra Fyllingsdalen mot sentrum. Kjøretiden fra ende til ende er 16 minutter.

Den nye terminalen i Fyllingsdalen ved Oasen kjøpesenter. (Iver Daaland Åse / Bybanen Utbygging)

Fra før går bybanens «Linje 1» fra Bergen sentrum til Flesland lufthavn. Den åpnet i 2010, og hadde den gangen endestopp på Nesttun, før banen ble utvidet i ytterligere to byggetrinn mot sør.

Spektakulært 30 meter under bakken

Opprinnelig var banen til Fyllingsdalen prioritert etter bybaneutbyggingen til Åsane, men politisk uenighet om banen skulle gå over Bryggen allerede i 2014, gjorde at Fyllingsdalen rykket frem i køen. Første spadetak ble tatt i 2017, da utfyllingen av Store Lungegårdsvann startet opp.

Siden har det blitt bygget åtte nye holdeplasser, av totalt ni stopp på linjen. Den ene holdeplassen deler de to linjene. Den mest spektakulære - og kostbare - holdeplassen er Haukeland sykehus, som ligger 30 meter under bakkenivå, midt i den 1.200 meter lange Årstadtunnelen mellom Fløen og Kronstad. Holdeplassen er utstyrt med elleve rulletrapper i tre sløyfer, i tillegg til heiser og gangtunneler. Skyss forventer at stoppet vil bli det travleste langs linjen, med rundt 7.000 daglige passasjerer.

Det underjordiske stoppet blir det nye kollektivpunktet for ansatte ved Haukeland sykehus og Haraldsplass sykehus. Heiser og elleve rulletrapper fra topp til bunn skal betjene rundt 8.000 daglige passasjerer. (Iver Daaland Åse / Bybanen Utbygging)

Mosaikkgulvet gir assosiasjoner til storbybaner. (Iver Daaland Åse / Bybanen Utbygging)

Haukeland-stoppet alene er estimert å ha kostet én milliard kroner.

[ «Selvpiningen vil ingen ende ta» ]

Milliardsprekk

Linjen til Fyllingsdalen hadde et budsjett på 8,9 milliarder kroner, men fasiten blir trolig én milliard kroner over. Dels er den finansiert av statlige midler, resten kommer fra eier Vestland fylkeskommune og bompenger.

Forventede billettinntekter fra rundt 35.000 daglige passasjerer blir 30 millioner kroner årlig. Samtidig blir de samlede driftsutgiftene på 70 millioner kroner, ifølge Bergensavisen. De resterende millionene blir subsidiert av det offentlige.

Neste skritt er Bybanen til Åsane. År med krangling om banen skulle gå i tunnel gjennom Fløyfjellet eller over Bryggen, kulminerte i fjor høst med et bystyrevedtak om tunnelløsning. Det daværende byrådet gikk av i protest, og sendte Bergen ut i politisk krise. Tre uker senere snudde tre bystyrerepresentanter og gikk for Bryggen-løsningen likevel. Bystyrevedtaket ble omgjort og byrådet, med Roger Valhammer i spissen, var tilbake på plass.

Reguleringsprosessen er nå i gang, men den statlige finansieringen er ennå ikke avklart.

[ 17 milliarder for Bybanen til Åsane ]

[ – Alt går galt her, hver eneste dag ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen