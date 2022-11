Kjørte feil vei i fire kilometer i 100-sonen

BERGEN (Dagsavisen): Forrige mandag ble den nye motorveien mellom Bergen og Os åpnet. Anlegget består av 18 kilometer ny firefeltsvei, og fire nye tunneler med doble løp. Det var i en av disse at en bil hadde rotet seg inn i feil kjøreretning mandag morgen.

– Klokken 0915 fikk vi varsel fra Vegtrafikksentralen som orienterte oss om at en bil var på vei i feil retning gjennom Lyshorntunnelen. Bilen kjørte feil vei i fire kilometer, i retning Bergen, før den snudde inne i tunnelen. Bilisten som havnet bak, ringte oss og fulgte etter bilen, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen ved Vest politidistrikt.

Eldre mann

En politipatrulje rykket ut og fikk stoppet bilen idet den kom ut fra tunnelen. Bak rattet satt en mann i 80-årene.

– Antagelig var det første gangen han kjørte denne strekningen, og havnet derfor i feil retning. Men dette kunne gått veldig galt. Veien har fartsgrense på 100 km/t og det kunne fort skjedd en ulykke. Vi har opprettet sak på forholdet og beslaglagt mannens førerkort, sier operasjonslederen.

Hos Vegtrafikksentralen oppdaget de fadesen ved at alarmen gikk.

– Vi sjekket da kameraene våre i tunnelen, og kunne der se at bilen var på full fart gjennom tunnelen i venstre kjørefelt, sier trafikkoperatør Remi Lian ved Vegtrafikksentralen Vest.

Gikk automatisk

De nye, toppmoderne systemene i tunnelen sørget for at tunnelen automatisk ble stengt, og andre trafikanter ble loset over i høyrefeltet.

– Slik fikk han sånn sett fri bane i venstrefeltet. Etter hvert fikk vi telefoner fra andre bilister som så dette, noen av dem har trolig blinket med lysene på ham også, for til slutt skjønte han hva som hadde skjedd og fikk snudd bilen i en lomme. Da kom det heller ikke så mye trafikk i mot, siden tunnelen var stengt.

Det er ikke mulig å si hvor fort mannen kjørte.

– Godt skiltet

– Hvordan kom han seg inn på veien?

– Vi vet ikke sikkert, men tror han har kommet seg inn på en avkjøring før Lyshorntunnelen. Det er rart, for det er godt skiltet. Men det er jo en nyåpnet tunnel og det er alltid en viss fare for at det skjer. Likevel, dette er ikke bra, sier Lian.

I etterkant vil Vegtrafikksentralen ha en gjennomgang av hendelsen, for å se om noe kan gjøres for å forhindre lignende situasjoner i fremtiden.

