Over 100 år gammelt tre er i ferd med å dø: – Noen har skadet det med vilje

– Det kan være uønsket skygge eller løvverk fra treet som er motivet. Men ofte er det ikke noe motiv, utover lysten til å skade, sier leder for Bergen sentrum politistasjon, Lars Morten Lothe.

– Svært alvorlig, mener avdelingsleder Tord Honne Holgernes i Bymiljøetaten.

Oppdaget av naboer

I minst 100 år har det gamle almetreet prydet starten av Klostergaten i Bergen sentrum. Men i vår merket beboerne i området at treet begynte å hangle.

– Mens alle andre trær fikk masse blader, hadde almen bare løv på to greiner. Og det ble enda mer synlig i sommer, det var tydelig at treet var sykt, sier Chris Basso.

Hun bor like ved treet, og bekymrer seg over hva som kan skje om det dør.

– Jeg er redd det skal velte og treffe huset mitt. Derfor meldte jeg fra til kommunen to ganger tidligere i år, forklarer hun.

Gjorde foruroligende funn

Bymiljøetaten var da allerede klar over at treet var sykt.

– Vår driftsavdeling har over tid observert at treet har mistet gnisten, spesielt det siste året. Trepleiere ble hentet inn for å undersøke det, og de fant tydelige tegn på at det kan være utsatt for alvorlig skadeverk, sier Holgernes.

Tilsynelatende skal trestammen være påført skader med et redskap. Trepleieren mente skadeverket kan ha pågått over tid. Årsaken er uviss, men effekten er åpenbar.

– På bakgrunn av dette har vi anmeldt saken til politiet, sier Holgernes.

– Bevisst skadeverk

Politisjef Lothe forteller at de mottok kommunens anmeldelse 13. oktober. I den medfulgte rapporten fra trepleierne.

Døende almetre Stammeskudd har vokst i store mengder. (Birthe Steen Hansen)

– Der står det at treet mistet blader tidlig, og har kompensert for det med unormalt mye stammeskudd. Dette er tegn på at det går feil vei. Det har blitt brukt et redskap for å bevisst skade treet. Almen er et rødlistet tre, som er en tresort som skal tas vare på. Men om vi skal prioritere saken foran annet skadeverk, blir opp til politiadvokaten å avgjøre, sier Lothe.

Politiet har foreløpig ingen mistenkte.

– Svært alvorlig

Bymiljøetaten har funnet bilder av treet helt tilbake til 1930-tallet. Allerede da var det et stort og omfangsrikt tre, og Holgernes tror derfor almen må ha stått der i godt over 100 år. Han kaller treet et merketre for området.

– Det har stått der svært lenge og dermed preget bydelen i over hundre år. Treet fremstår majestetisk og er et flott blikkfang. Det er en del av nabolaget og historien der ute. Vi ønsker sterkt å få på plass flere bytrær og ser det som svært alvorlig hvis de eksisterende forsvinner av unaturlige årsaker. Vårt fokus nå er å gjøre det vi kan for å redde treet, sier han.

