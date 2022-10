Løslater mann etter øksevold mot tenåring

Sent på kvelden 14. oktober rykket politiet ut til en bolig på Hjellestad i Bergen. Der fant de en blodig tenåringsgutt, med skader både i hodet, hender og armer. Like før skal gutten ha blitt angrepet med øks av en huseier i 30-årene.

Motivet for angrepet skal ha vært at gutten og kameratene hadde drevet med «ring på spring»-lek mot mannens hus samme kveld. I lengre tid skal huset ha vært et yndet «ring på spring»-mål for ungdommer i området, til stor irritasjon for huseieren.

Ifølge en fersk kjennelse fra Gulating lagmannsrett var de hissige reaksjonene fra huseieren noe ungdommene synes var spennende, og det kan virke som at huseieren har vært utsatt for en del trakassering fra ungdomsgjenger over tid.

– Gjentatte slag med øksen

Konflikten toppet seg altså med det angivelige økseangrepet.

Ifølge kameratene til tenåringen skal mannen ha overrasket dem idet de var i ferd med å nærme seg ringeklokken ved døren hans. Med en øks skal han ha slått til gutten gjentatte ganger i hodet og kroppen, mens tenåringen forsøkte å verge seg mot slagene med hendene og armene.

Kameraten, som ble vitne til det hele, har forklart til politiet at siktede slo «ganske hardt», og plasserte slagkraften til 7 på en skala fra 1 til 10.

Fornærmede ble i all hast fraktet til Haukeland sykehus, der han fikk omfattende sårbehandling.

– Farlig

Huseieren ble pågrepet og varetektsfengslet i én uke. To økser ble beslaglagt på eiendommen hans, og i uken som fulgte var flere vitner i avhør. Etterforskningen og en psykiatrisk vurdering gjorde at politiet vurderte mannens om farlig, og urolig for at han kunne gjenta volden dersom han igjen ble utsatt for ungdommenes rampestreker.

Da fengslingstiden utløp ba politiet om fire nye uker i varetekt, begrunnet med faren for gjentagelse og frykt hos naboene. Men Hordaland tingrett avslo begjæringen og ville løslate mannen.

Kjennelsen ble anket til lagmannsretten, som tirsdag behandlet saken.

Avvist for andre gang

«Volden som er utøvd i denne saken er alvorlig med et stort potensiale for skader. Volden er grenseoverskridende. (...) Objektivt sett har gjentatte slag med øks mot hode og kropp et potensiale i seg for at det kan skje et drap. Dette må en person som gjør en slik handling legge til grunn.» argumenterte påtalemyndigheten for i retten.

Lagmannsretten kom imidlertid til samme konklusjon som tingretten.

«Det er ikke til stede en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil gjenta straffbare handlinger av lignende voldelige karakter som den han er mistenkt for å ha gjort seg skyldig i.» heter det i kjennelsen.

Retten la også vekt på at mannen ikke hadde planer om å returnere til huset sitt på Hjellestad, men heller bo et annet sted i byen.

