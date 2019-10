Av Frode Rønning / FriFagbevegelse og NTB

Regjeringen fjerner den statlige støtte til tannregulering til mange barn og unge.

I statsbudsjettet for 2020 foreslår regjeringen å fjerne støtte til tannregulering som er kosmetisk begrunnet.

– I dag bruker foreldre og staten store beløp på støtte til tannregulering av rene kosmetiske grunner. Det bør vi slutte med. Staten skal ikke sponse forbedringer av barns utseende. Vi ønsker ikke å bidra til økt kroppspress og presset om å ha det perfekte smil, sier helseminister Bent Høie i ei pressemelding.

Kutter fra 1. januar

Tannstilling kategoriseres i tre kategorier: Gruppe A har alvorlige tannstillingsfeil, mens gruppe C har minst alvorlige tilstander. Regjeringen foreslår å fjerne den statlige støtten for de fleste tilstandene i gruppe C.

Omleggingen vil trolig føre til at antall barn og unge som starter opp med tannregulering, reduseres fra 30.000 til 20.000 i året, ifølge Helse- og omsorgsdepartementet.

Kuttet gjelder fra 1. januar 2020, men gjelder ikke for dem som har påbegynt behandling før 1.1.2020.

Sparer 50 millioner

Forslaget skal spare staten for 50 millioner kroner i 2020, men vil innsparingen vil raskt øke etter hvert som barn og unge som er under behandling blir ferdig – mens mange i de nye kullene ikke vil få støtte til tannregulering.

