Vil unngå trøbbel: Storbritannia legger Trump-besøk til ferien

Verden

Planene droppes etter den omfattende motstanden mot Trumps besøk i Storbritannia senere i år, skriver The Guardian. Trump-besøket vil trolig bli lagt til slutten av august eller begynnelsen av september. Da holder parlamentet sommerstengt, og man slipper dermed en pinlig konflikt rundt opplegget. Det er regjeringskilder som opplyser at planene droppes.

Statsminister Theresa May har møtt sterk kritikk i Storbritannia for å ha invitert president Trump til Storbritannia da hun i januar besøkte presidenten i Det hvite hus som den første utenlandske regjeringssjefen. Det har vært demonstrasjoner, og bare få dager etter invitasjonen ble kjent var det samlet inn 1.5 millioner underskrifter mot det planlagte besøket.

Også blant medlemmer av parlamentet har flere vært kritiske til at Trump er invitert på besøk nå. Tidligere denne uka sa også speakeren i Underhuset, John Bercow, at han ville motsette seg å la Trump tale i parlamentet.

– Vi verdsetter vårt forhold til USA. Men jeg føler veldig sterkt at vår motstand mot rasisme og kvinneundertrykkelse og vår støtte til likhet for loven og et uavhengig rettsvesen er svært viktig for Underhuset, sa John Bercow i en tale mandag.

Trump har særlig møtt kritikk etter det omstridte innreiseforbudet for borgere fra sju overveiende muslimske land. Bercow sa han ville motsatt seg talen uansett.

– Men etter dette har jeg bare blitt enda mer imot at han skal få tale her, sa Bercow.

Fortsatt er det usikkert i hvilken stor grad dronning Elizabeth vil involveres i besøket. Så lenge det er et statsbesøk er dronningen formelt vertskap, men det er mulig den britiske regjeringen unngår at Trump kommer til Buckingham Palace, og heller møter dronningen på et mindre profilert sted, som Windsor-slottet. Et besøk til Skottland, der dronningen pleier å tilbringe sensommeren, er også en mulighet, ifølge The Guardian.