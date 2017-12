Vil tilby knelende quarterback kontrakt

Verden

Rapper og musikkmogul Puff Daddy er ute etter å kjøpe en NFL-klubb. Carolina Panthers for å være nøyaktig. Da kan også quarterback Colin Kaepernick få kontrakt.

Puffy melder selv på Twitter at han vil dette etter at klubbeier Jerry Richardson nå vil selge klubben, ifølge rapporter i amerikansk presse.

Kontrakt

«Jeg vil gjerne kjøpe Panthers», skrev Puff Daddy på Twitter.

I would like to buy the @Panthers. Spread the word. Retweet! — Diddy (@Diddy) 18. desember 2017

Puff Daddy sier i samme slengen at han vil skrive kontrakt med quarterback Colin Kaepernick. Kaepernick har vært utsatt for Donald Trumps vrede etter at quarterbacken nektet å stå under nasjonalsangen.

«Jeg vil bli med i eiergruppen», svarte så Kaepernick på Twitter.

I want in on the ownership group! Let’s make it happen! https://t.co/sDR4ciciY8 — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) 18. desember 2017

– Jeg kommer ikke til å stå oppreist og stolt for et flagg og et land som undertrykker svarte og den fargede befolkningen, sa Kaepernick til NFL Media.

– Dette har ingenting med rase å gjøre. Dette har å gjøre med respekt for vårt land, kontret Trump.

Knele

Det hele startet i fjor da den fargede San Francisco 49ers-spilleren Colin Kaepernick gikk ned på ett kne under nasjonalsangen. Bakgrunnen

var særlig politiets behandling av minoriteter. Flere spillere i National Football League (NFL) fulgte opp, til presidentens store misbilligelse.

Nasjonalsangen

Det er gjerne en kjent person som synger nasjonalsangen ute på banen, publikum reiser seg, spillerne gjør det samme og holder seg til brystet. Publikum synger

aldri med, men står andektig og hyller flagget, nasjonen og folket. Colin Kaepernick nektet altså og mistet samtidig kontrakten sin i NFL.

Det finnes ingen regler i ligaen som sier at spillere skal stå under nasjonalsangen. Derimot oppfordrer reglene spillere til å stå under nasjonalsangen.

Men det er ikke nok til å tvinge mektige og rike spillere til noe som helst.