Vil nekte Trump å tale i Parlamentet

Verden

Av Jens Marius Sæther/NTB

– Vi verdsetter vårt forhold til USA. Men jeg føler veldig sterkt at vår motstand mot rasisme og kvinneundertrykkelse og vår støtte til likhet for loven og et uavhengig rettsvesen er svært viktig for Underhuset, sa John Bercow i en tale mandag.

Bercow sa han ville ha motsatt seg å la Trump få tale i Underhuset også før Trump lanserte det omstridte innreiseforbudet for borgere fra sju hovedsakelig muslimske land.

– Men etter dette har jeg bare blitt enda mer imot at han skal få tale her, sa Bercow.

Dennis Skinner fra Labour reiste seg opp etter talen og utbrøt: «Well done!»

Les også: Advares mot Trump-flørt

– Oppfordrer til rasisme og kvinnehat

Bercow kom med bemerkningen etter at Stephen Doughty fra Labour hadde gått hardt ut mot det planlagte statsbesøket. Doughty sa at Downing Street burde vurdere å tilbakekalle invitasjonen som statsminister Theresa May kom med da hun besøkte Trump i Washington. Yvette Cooper fra Labour tok også ordet:

– President Trump fortsetter sine angrep på demokratiske verdier som det britiske parlamentet holder høyt. Han undergraver rollen til et uavhengig rettsvesen og den frie pressen – og oppfordrer til rasisme og kvinnehat.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Partipolitisk nøytral

I kraft av å være leder i Underhuset er Bercow én av tre myndighetspersoner som må gi sin tillatelse til at utenforstående kan få tale i det folkevalgte kammeret i det britiske Parlamentet.

Samtidig forventes det at han er partipolitisk nøytral, og flere kritikere mener at han ved denne uttalelsen har brutt nøytralitetsprinsippet. En av dem er Nigel Farage, tidligere leder av det innvandrings- og EU-kritiske partiet UKIP.

– Bercow burde opprettholde våre flotte parlamentariske tradisjoner og forholde seg nøytral, sa Farage, som er en av Trumps sterkeste støttespillere i Storbritannia.

Ifølge The Guardian har amerikanske regjeringskilder hevdet at Trump uansett ikke er interessert i å tale i Westminister – fordi politikerne i parlamentet representerer «the ultimate establishment».