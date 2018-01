Verden

Trodde du britenes EU-strid var avgjort en gang for alle? Kanskje er den det, men debatten om hvorvidt folket bør spørres en gang til er like varm. Storbritannia entrer nå det avgjørende året i forhandlingene om utmeldingen av EU, men mange briter er skeptiske til hva som blir resultatet.

Hele åtte av ti medlemmer av Labour ønsker at det skal holdes en folkeavstemning når brexit-avtalen mellom Storbritannia og EU foreligger, viser en måling utført av Mile End Institute ved Queen Mary Universitet i London, som nettstedet Politico referer til.

Corbyn imot

Labour-grasrota er dermed på kollisjonskurs med partileder Jeremy Corbyn, som er imot en ny avstemning og som viser til at man må respektere svaret britene ga i avstemningen i juni 2016. 78 prosent av de spurte medlemmene i Labour sier de er enig eller sterkt enig i at avtalen bør legges fram for avstemning for det britiske folket. I pro-EU-partiet Liberaldemokratene er tallet hele 91 prosent: Liberaldemokratene har vært tydelig på at partiet ønsker en ny avstemning.

Hos Det skotske nasjonalistpartiet, som i overveiende grad også er pro-EU, er tallet 87 prosent. Blant Det konservative partiets medlemmer, der EU-mostanden er sterkest, er det derimot bare 14 prosent som vil ha en ny avstemning.

Målingen ble publisert denne uka, men utført etter valget i Storbritannia i fjor, og over 4.000 partimedlemmer i de ulike partiene er spurt. Det er altså medlemmer, ikke partienes velgere generelt, som er spurt.

Ikke utelukkes?

Selv om Labours offisielle politikk er at det ikke er aktuelt å be om en ny folkeavstemning, har det vært ulike signaler fra sentrale Labour-politikere i toppen. Nestleder Tom Watson sa i et intervju før jul at ingenting kan utelukkes fullstendig, men at det er svært usannsynlig.

Da Jeremy Corbyn og Owen Smith konkurrerte om å bli Labour-leder, var spørsmålet om en ny folkeavstemning basert på den endelige avtalen en av sakene som skilte dem: Smith ville ha en slik, Corbyn mente man bør holde seg til svaret som ble gitt i 2016.

Det er imidlertid klart at parlamentet vil ha en finger med i spillet i godkjennelsen av den endelige avtalen: i desember led statsminister Theresa May nederlag i Underhuset, som vedtok at en avstemning i parlamentet skal finne sted før Storbritannia forlater EU.

Noe helt annet er det derimot å arrangere en ny folkeavstemning. Her er det to oppfatninger: mange mener det vil være udemokratisk ikke å følge resultatet av avstemningen i juni 2016, og at dette ikke kan reverseres. Andre mener folket bør få gjøre sin beslutning på grunnlag av hva som faktisk blir alternativet når landet går ut, og at dette overhodet ikke var klart i 2016. Det store spørsmålet er hvor hardt bruddet med EU blir.