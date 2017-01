Vil felle Sveriges regjering

Verden

Regjeringen kan felles allerede i høst hvis Sverigedemokraterna (SD) støtter et felles budsjett fra partiene i den borgerlige Alliansen, sier Moderaternas partileder Anna Kinberg Batra torsdag.

– Jeg mener at vi da skal være beredt til å ta ansvar, sier Kinberg Batra.

– Jeg er bekymret for utviklingen i Sverige, der det er for mange som ikke kommer inn på arbeidsmarkedet, og hvor tryggheten svikter mange. Dette takler ikke den svake Löfven-regjeringen, sier partilederen videre.

Sverige statsminister, sosialdemokraten Stefan Löfven, har regjert siden 2014.

Gjennombrudd for SD

SD-leder Jimmie Åkesson sier i en uttalelse torsdag at Moderaternas utspill «i en viss forstand er et gjennombrudd» for Sverigedemokraterna.

Centerpartiets leder Annie Lööf har imidlertid sagt at de ikke vil danne en regjering med aktiv støtte fra SD. Alliansepartiene skal fortsette å legge fram ulike budsjetter, sier Lööf.

Utspillet fra Moderaterna kom samme dag som det ble kjent at Sverigedemokraterna på en ny måling for Aftonbladet har gått forbi Moderaterna og nå er Sveriges nest største parti, med en oppslutning på 21,5 prosent. (©NTB)