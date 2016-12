Verdens lyspunkter i et mørkt år

Verden

– 2016 har satt et fryktelig dårlig avspark for 2017. Det er ikke lett å være optimistisk.

Liv Tørres, direktør ved Nobels Fredssenter, kommer bare på én eneste positiv ting som skjedde i år – fredsavtalen i Colombia. Ellers har det vært svart og deprimerende.

– Det har vært et mørkt år for verden, for FN, for menneskerettighetene og for demokratiet, sier hun.

For i 2016 er det krigen i Syria, kuppforsøk i Tyrkia, terror i Europa, og nasjonalisme og høyrepopulisme på frammarsj i flere land som har dominert nyhetene.

Kristian Berg Harpviken, direktør ved Institutt for fredsforskning PRIO, ser flere lyspunkt innimellom alt det mørke. Også han trekker fram Colombia.

– Fredsavtalen i Colombia avslutter den siste krigen i Latin-Amerika og på den vestlige halvkule, skriver Harpviken i en e-post til Dagsavisen.

FN har fått mye kritikk for å være handlingslammet i Syria, men det finnes også positive ting her, ifølge Harpviken. Valget av António Guterres som ny generalsekretær er godt valg foran de utfordringene en splittet verden står overfor. At et stort flertall av verdens stater i høst vedtok å starte forhandlinger om et forbud mot atomvåpen, er en annen seier for verdensdiplomatiet. Norge stemte mot forhandlingene.

Colombia

Fredsavtalen i Colombia er en viktig seier. Den har også gode utsikter til å bli satt ut i live, sier direktør Liv Tørres ved Nobels Fredssenter.

– President Santos har demonstrert for verden at det faktisk går an å lage fred. Prosessen setter et eksempel for andre ledere internasjonalt, sier hun.

Tørres mener verden trenger nye ledere og internasjonale stemmer. Noe av årsakene til at så mye ser ut til å gå i feil retning er at ledere med visjoner mangler.

– Verden trenger nye forbilder med visjoner som Mandela og Tutu, sier Tørres.

Hun mener fredsavtalen også er et eksempel til etterfølgelse fordi den tar opp ulikhet, fattigdom og behovet for rettferdig omfordeling. Voksende ulikhet er et økende problem verden over.

– Det er mange som har undervurdert den politiske betydningen av økt ulikhet, men Santos tar til orde for at eliten har nasjonalt ansvar for å sørge for fordeling, sier Tørres.

Kristian Berg Harpviken mener ofrenes betydelige rolle i fredsprosessen fortjener honnør. Også han trekker fram president Santos betydning.

«President Santos brukte sjansen til å minne oss alle på at når det var mulig å få fred i Colombia så viser det også at det er mulig å få fred i hele verden», skriver Harviken.

Billigere vaksiner

Kommunikasjonsrådgiver Jonas Hågensen i Leger uten grenser trekker seieren mot de mektige legemiddelfirmaene som en av 2016s positive lyspunkt. «Etter 7 år med massivt press fra blant andre Leger Uten Grenser besluttet endelig legemiddelfirmaene GlaxoKleinSmith (GSK) og Pfizer å senke prisen på vaksinen (PCV) mot lungebetennelse – en sykdom som dreper 1 million barn hvert eneste år, særlig i fattige land – fra 68 dollar per dose til 9 dollar.», skriver han i en e-post. Den lave prisen gjelder kun for humanitære organisasjoner. Det er altså fortsatt en vei å gå for å sikre lave priser for alle.

Vellykket vaksinekampanje

I sommer sto Den demokratiske republikken Kongo (DRC) overfor en gulfeber-epidemi. 10 millioner mennesker sto i for å bli smittet av den dødelige sykdommen som smitter gjennom myggstikk. Takket være en vellykket vaksinekampanje som en rekke humanitære organisasjoner sto bak, blant annet Leger Uten Grenser, sørget for å vaksinere 7,8 millioner mennesker på bare ti dager og reddet tusenvis av menneskeliv.

Ny kost i FN

Kristian Berg Harpviken trekker fram valget av António Guterres som FNs nye generalsekretær som et av 2016s lyspunkter. «FN gjennomførte en valgprosess som var langt åpnere enn noen gang tidligere, der mange stemmer ble hørt. Det førte fram til en enstemmig beslutning i Sikkerhetsrådet, i seg selv en bragd i et organ som er mer preget av splittelse enn på noe tidspunkt etter den kalde krigens slutt.», skriver Harpviken. Guterres er populær internasjonalt, det blir viktig når FN går inn i en utfordrende tid med president Trump i USA, ifølge Harpviken.

Forbud mot atomvåpen

Flertallet av FNs medlemmer vedtok i høst at det må arbeides for et globalt forbud mot atomvåpen. «Dette legger et betydelig press på de statene som innehar atomvåpen, på et tidspunkt da kampen for ikke-spredning er viktigere enn noensinne», skriver Harpviken. 123 stater stemte for, 16 avsto, og 38 stemte mot. Norge stemte mot.