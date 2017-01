Venter ny epoke

Verden

JAFFA (Dagsavisen): Fredskonferansen i Frankrike i helgen, der ledere fra 70 land var samlet for å holde liv i tostatsløsningen i Midtøsten, forkastes av Israel som en «relikvie fra fortiden».

Franskmennene er ambisiøse.

– Vårt mål er å mobilisere hele verdenssamfunnet slik at det aktivt forplikter seg til å støtte gjenopptakelsen av fredsprosessen, sa Frankrikes utenriksminister Jean-Marc Ayrault under møtet søndag.

Den palestinske ledelsen er ivrig etter å omfavne det franske initiativet, der blant annet John Kerry gjorde en av sine siste opptredener som USAs utenriksminister. Den arabiske våren har fjernet fokuset fra palestinernes kamp, og samtidig lider president Mahmoud Abbas av stadig synkende oppslutning hjemme.

Siste gisp

Men Israels statsminister Benjamin Netanyahu mener Paris-konferansen kun vil oppmuntre palestinerne til å unngå direkte fredsforhandlinger med Israel.

– Dette er fortidens siste gisp etter pusten før framtiden setter inn, sa han.

Fredag blir Donald Trump innsatt som president. I sine 10 år ved makten har Netanyahu aldri styrt med en republikansk president i Washington ved sin side. Han står langt nærmere det republikanske partiet, men har måttet forholde seg til Bill Clinton og Barack Obama.

Men mens Netanyahu omfavner Trump, har andre gått ut og advart mot ham.

– I det øyeblikket Trumps politikk kollapser, vil han trenge syndebukker, og det kan bli muslimene, afroamerikanerne eller mexicanerne, sier Moshe Halbertal, en israelsk filosof, til avisen Haaretz.

Ekstremhøyres håp

Israels ekstremhøyre, som også sitter i regjeringen, øyner nå for første gang tostatsløsningens død. Med Paris-konferansen ønsket verdenssamfunnet å signalisere til israelerne at deres framtid er i fare hvis de ikke omfavner tostatsløsningen. Også i Paris visste mange at verden snart går inn i en ny epoke.

– I dag trenger vi å si at det ikke finnes noen annen løsning enn tostatsløsningen, sa utenriksminister Ayrault.

Må gå?

Men det er ikke Paris-konferansen som nå opptar Netanyahu. Kun dager før Trump overtar er Netayahus politiske overlevelse truet av en korrupsjonssak uten sidestykke i Israel.

Ifølge båndopptak som har nådd pressen, forsøkte Netanyahu og Noni Mozes, eieren av Israels største avis, Yedioth Aharonot, å inngå en ulovlig avtale. Ifølge avtalen skulle Mozes love Netanyahu «positiv nyhetsdekning», og sikre Netanyahu statsministervervet «så lenge han skulle ønske det». I bytte skulle Netanyahu begrense utgivelsene til gratisavisen Yisrael Hayom, som truet Yedioth Aharonots opplag. Eieren av Yisrael Hayom er en nær venn av Netanyahu, amerikaneren Sheldon Adelson, en av verdens rikeste menn.

Siden Netanyahu og Mozes aldri kom til noen endelig avtale, er statsministeren overbevist om at han ikke vil bli stilt for retten for en hestehandel som han sier ikke fant sted.

– Det blir ikke noe, for det var ikke noe, sa Netanyahu.

Anat Balint, medieforsker ved Colman-høyskolen utenfor Tel Aviv, er ikke like sikker.

– Bevisene mot ham er så klare at han blir tvunget til å gå. Men Netanyahu har forandret normene i det israelske samfunnet. Skammen, som kunne ha fått ham til å trekke seg, er borte fra politikken. I stedet er han «forfulgt» av pressen. Men dette kan han ikke overleve, sier Balint til Dagsavisen.