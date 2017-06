Velgerne møter ikke opp

Verden

For ett år siden var det en ukjent politisk bevegelse. I dag kan sentrumspartiet Republikken på vei sikre seg så mange som 75-80 prosent av plassene i den franske nasjonalforsamlingen. Det vil i så fall sikre president Emmanuel Macron et svært sterkt flertall som vil være med på å gi den nyvalgte presidenten store muligheter til å gjennomføre sin politikk.

Få som stemmer

Men det er en sky på himmelen for den 39 år gamle presidenten: oppmøtet ligger an til å bli rekordlavt i dagens andre runde av valget til nasjonalforsamling. Kl 17 søndag var det bare 35.3 prosent av velgerne som hadde avgitt stemme. På samme tid ved valget i 2012 hadde 46.4 prosent gjort det samme.

Macron fikk en advarsel etter første runde for en uke siden, da mindre enn halvparten av velgerne, 49 prosent, brukte stemmeretten. Det var det laveste oppmøtet på seks tiår. Det labre engasjementet forklares både med velgertrøtthet, at folk er lei av politikk og forakter politikere, og at velgerne uansett forventer en stor seier til Macrons parti, og derfor kanskje ikke føler at nettopp deres stemme teller. Macron-allierte har på kort tid klart å bygge opp et parti nærmest fra bunnen av. Rundt halvparten har aldri drevet politikk før, mange kommer fra akademia, forretningslivet og grasrotaktivisme.

Krise for sosialistene

Nettopp å få ut velgere har vært Macrons mål foran søndagens valg. Men politiske rivaler har advart nettopp mot å få et for sterkt parti som dominerer totalt, fordi de mener det ikke er bra for demokratiet. Macrons parti Republikken på vei fikk sammen med koalisjonspartneren MoDem 32.3 prosent av stemmene i første runde. Den konservative gruppen ledet av Republikanerne fikk 15.8 prosent av stemmene og ligger an til å bli største opposisjonsparti. Dette er partiet som den tidligere presidentkandidaten Francois Fillon og den tidligere presidenten Nicolas Sarkozy hører til. Marine Le Pens Nasjonal Front på ytre høyre fikk 13 prosent av stemmene, mens Sosialistpartiet ligger an til å gå på en total kollaps: fra å være det største partiet i nasjonalforsamlingen nå, kan partiet mistet de fleste representantene. Partiet fikk kun 7.4 prosent i første runde.

Valglokalene på små steder stenger kl 18, mens store byer holder åpent til kl 20.

Slik foregår valget i Frankrike: Første runde ble holdt søndag 11. juni, andre runde holdes søndag 18. juni. Det er 577 valgkretser som velger en kandidat hver. Dersom en kandidat i en krets får 50 prosent av stemmene i første runde, vinner kandidaten første runde - forutsatt at antall stemmer kandidaten har oppnådd utgjør mer enn en firedel av de registrerte velgerne i kretsen. Hvis ikke, blir det en ny runde i kretsen. Da konkurrerer de to beste, og eventuelle andre som har fått minst 12.5 prosent av alle registerte velgere i kretsen.