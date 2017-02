Vekker dyp uro

Verden

Lekkasjene av telefonsamtalen mellom USAs president og Australias statsminister Malcolm Turnbull vekker sterke reaksjoner; tonen og budskapet fra Donald Trump overfor en av stormaktens nærmeste allierte beskrives som oppsiktsvekkende med tanke på de to landene historiske tette bånd.

Nå stilles det spørsmål, ikke bare ved om Australia kan regne med at flyktningavtalen med USA blir opprettholdt, men også om hvorvidt landet kan regne med en god tone og støtte fra USAs president.

– Verste samtalen

Trump skal i telefonsamtalen med Turnbull lørdag ha hisset seg opp over en flyktningavtale inngått mellom Obama-administrasjonen og Australia i november, ifølge høytstående amerikanske kilder som avisen The Washington Post har snakket med.

USA skal ha inngått en avtale om å ta imot flyktninger som befinner seg på Nauru og øya Manus nord for Australia. Australia holder der leirer for flyktninger som har søkt om asyl til Australia – en politikk som er svært omstridt og en evig hodepine for australske regjeringer.

Totalt 1.254 personer befant seg i disse leirene per november 2016. Australias statsminister Malcolm Turnbull ønsket i samtalen med Trump å forsikre seg om at USA vil overholde avtalen.

Trump skal ha blitt svært provosert over avtalen, og samtalen varte kun i 25 minutter, selv om det var satt av en time.

– Dette er den verste avtalen noensinne, skal Trump ha sagt. Han påpekte overfor Turnbull at han hadde snakket med fire andre regjeringssjefer samme dag, inkludert Russlands president Vladimir Putin.

– Dette er den absolutt verste samtalen jeg har hatt så langt, skal Trump ha sagt. Han skal også ha sagt at han vil bli «politisk drept» om han gjennomfører avtalen, og at noen av flyktningene kan være de neste «Boston-bomberne».

– Dum avtale

Turnbull selv kaller samtalen «svært ærlig og likefram». Han slår overfor australske medier fast at forholdet mellom de to landene fortsatt står sterkt, og at Trump forsikret om at avtalen sto ved lag. Det har også pressetalsmann Sean Spicer i Det hvite hus bekreftet.

Men Trump selv har gitt helt andre signaler gjennom sitt utspill på Twitter i går:

– Kan du tro det? Obama-administrasjonen gikk med på å ta tusener av ulovlige immigranter fra Australia. Hvorfor? Jeg skal studere denne dumme avtalen!

Personene det gjelder er ikke ulovlig immigranter, men flyktninger. Det er FNs flyktningorgan UNHCR som skal oppsyn med avtalen, som skal gjelde opp mot 1.250 personer.

Allianse i fare?

Australske myndighetspersoner er sjokkerte over Trumps Twitter-budskap, skriver den australske avisen The Sydney Morning Herald. Avisen skriver at australske regjeringskilder bekrefter gjengivelsen av samtalen i The Washington Post.

– Den viktigste faren nå er ikke denne avtalen, men risikoen for vedvarende skade på forholdet mellom USA og Australia, skriver The Sydney Morning Herald på kommentarplass.

Malcolm Davis, seniorforsvarsanalytiker ved Australian Strategic Policy Institute sier til den australske avisen at Australia må «jobbe seg rundt» Trump dersom presidenten fortsetter denne atferden.

– Men vi må være på vakt, for denne mannen er totalt uforutsigbar. Han er fullstendig uten peiling, sier Davis til avisen.

Andre eksperter har påpekt at Trump ikke forholder seg til USAs allierte slik amerikanske presidenter har gjort. Jeremy Shapiro, forskningsdirektør ved European Council on Foreign Relations, påpekte dette etter Storbritannias statsminister Theresa Mays besøk i USA. Trump og May skal ha hatt en god tone, men May har fått kritikk for å ha vært for rask i tilnærmingen overfor Trump, blant annet ved å invitere Trump til Storbritannia.

– Trump verdsetter ikke relasjoner. Han verdsetter styrke og det å vinne, påpeker Shapiro overfor The New York Times.