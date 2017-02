Varsler omkamp

Verden

«Neil Gorsuch: Ekstrem og farlig», «Abort: trygt, lovlig og tilgjengelig», er noen av plakatene utenfor USAs høyesterett tirsdag kveld. Demonstrantene protesterte mot president Donald Trumps siste utnevnelse: Neil Gorsuch som ny høyesterettsdommer.

Gorsuch omtales som erkekonservativ, men samtidig en kandidat som både liberale republikanere og populister til høyre også kan like. Han er en klassisk høyesterettsdommer, skriver det amerikanske nettstedet Vox.

Gorsuch forventes å stemme i tråd med konservative verdier blant annet mot rettigheter for homofile og for strenge abortrestriksjoner. Han er en sterk forsvarer av religionsfrihet og han omtales som veltalende og ydmyk i New York Times.

– Gorsuch er ekstremt tro mot grunnloven og anses som grundig, dypsindig og reflektert. Nettopp derfor er han også bredt respektert, sier Mette Nøhr Claushøj, ekstern lektor i amerikansk politikk ved Københavns Universitet, ifølge NTB.

I en tale i fjor forklarte Gorsuch sin dommergjerning med at dommere skal dømme etter loven, ikke etter sine egen moralske overbevisning eller slik de mener lovene burde være, skriver New York Times.

Ung kandidat

Noe er likevel uvanlig ved Gorsuch. Med sine 49 år vil han bli den yngste høyesterettsdommeren. Siden høyesterettsdommere i teorien sitter i jobben til de dør, betyr det at Gorsuch kan ha innflytelse på USAs øverste domstol i flere tiår.

Neil Gorsuch er utdannet jurist fra toppuniversitetet Harvard der han studerte sammen med Barack Obama. Han kommer fra jobben som dommer ved den føderale ankedomstolen i Denver, hvor han har arbeidet siden 2006. Det var president George W. Bush som utnevnte ham. Han har også jobbet i justisdepartementet.

Tøff kamp

Gorsuch skal fylle den ledige plassen til avdøde Antonin Scalia. Høyesterett består av ni dommere og Scalias plass har stått ledig siden han døde i februar i fjor. Saker i høyesterett avgjøres med flertall og utnevnelsen av en ny konservativ kandidat kan dermed sørge for å tippe avgjørelsene i konservativ retning.

Gorsuch må nå godkjennes av Senatet. Demokratene er ventet å gi ham en tøff kamp. Barack Obama forsøkte å fylle den ledige dommerplassen med den liberale dommeren Merrick Garland, men republikanerne nektet å høre eller stemme over ham med begrunnelsen at det burde være opp til den neste presidenten å fylle dette setet. Blokkeringen gjorde Demokratene rasende og det er ventet at Demokrater nå vil takke for sist ved å stikke kjepper i hjulene for Trumps nominasjon.

Gorsuch er gift og har to barn, og driver aktivt friluftsliv.