Våpenhvile-avtale for Syria klar

En våpenhvile skal være på plass allerede fra i dag, etter at en avtale ble bekreftet av Russlands president Vladimir Putin i går.

– Russland og Tyrkia skal fungere som garantister for avtalen om våpenhvile, sier Putin, som sier avtalen er skjør.

Regjeringen i Syria og opprørerne har undertegnet en avtale om våpenhvile og er enige om å innlede fredsforhandlinger, ifølge Putin.

Han sier tre dokumenter er signert:

Avtale om våpenhvile mellom regjeringen og opposisjonen

Tiltak for å ovevåke våpenhvilen

Avtale om fredssamtaler

Ikke IS

Det syriske forsvaret og opprørerne bekreftet i går at de innstiller alle militære operasjoner fra midnatt natt til fredag. Også noen av de russiske styrkene i Syria skal trekkes tilbake, ifølge Putin. Men våpenhvilen inkluderer ikke såkalte «terroristgrupper», noe som innebærer at angrep mot blant annet Den islamske staten (IS) og Jabhat Fatah al-Sham (tidligere Nusrafronten) kan fortsette.

USA satt til side

At det er Tyrkia og Russland som nå står i spissen for en avtale, understreker hvor kraftig maktforholdene er forskjøvet i løpet av det siste året. USA er blitt satt stadig mer på sidelinjen i Syria-spørsmålet. Fra Kreml ble det nylig sagt at det nesten ikke er dialog mellom USA og Russland.

Russland utnytter nå situasjonen etter å ha hjulpet Assad til militære seire på bakken i Syria, og ønsker å ta den internasjonale lederrollen også på det diplomatiske området.

Russland og Tyrkia har understreket at disse samtalene ikke skal konkurrere med fredssamtalene som har pågått i FN-regi i Genevé. Men det er usikkert hvordan disse prosessene kan fungere parallelt. FN-utsending Staffan de Mistura har varslet nye samtaler i Genéve 8. februar.

Bare for ett år siden var forholdet mellom Tyrkia og Russland på frysepunktet, etter den tyrkiske nedskytingen av et russisk fly. Men Russland trenger Tyrkias deltakelse i en mulig diplomatisk prosess rundt Syria.

Hver sin side

Mens Tyrkia støtter deler av opposisjonen i Syria og har vært en pådriver for at president Bashar al-Assad skal gå av, har Russland gitt massiv militær støtte til president Bashar al-Assad og regjeringsstyrkene. Det førte blant annet til at regjeringsstyrkene tok tilbake kontrollen over storbyen Aleppo for kort tid siden, etter massivt bombardement av de østlige opprørskontrollerte delene av byen.

Det var Tyrkia og Russland som meglet fram våpenhvile i Aleppo en kort periode nylig, som førte til at sivile kunne slippe ut.

Rapporter om at Russland og Tyrkia hadde kommet fram til en avtale kom først på onsdag, men ikke før i går ble dette bekreftet. Den nasjonale koalisjon, som er en av Syrias opposisjonsgrupper, bekrefter at de støtter våpenhvilen.

Om våpenhvilen blir vellykket skal det holdes politiske samtaler i Kasakhstan mellom Syrias president Bashar al-Assad og opposisjonen. Disse skal ifølge Russlands utenriksminister Sergej Lavrov involvere Russland, Tyrkia, Iran og muligens Egypt, melder The Guardian. Senere kan Saudi-Arabia, Irak og Jordan bli bedt om å bli med, ifølge Lavrov. USA kan også komme til å bli med etter at Donald Trump overtar som president i USA, sier Lavrov.