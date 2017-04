USA: Slik så det ut da «alle bombers mor» falt

Verden

Det amerikanske forsvarsdepartementet har frigitt bilder som angivelig viser hvordan en av USAs største bomber som ikke er atomvåpen, rammet Nangarhar-provinsen i Afghanistan i går.

Bomben, som går under tilnavnet «alle bombers mor» blant amerikansk militære, er den største USA har brukt i et krigsområde, med unntak av atombomber, skriver det amerikanske nettstedet Vox.

– Dette er ikke krigen mot terror, men en umenneskelig og brutal misbruk av landet vårt som testarena for ny og farlige våpen, skrev Hamed Karzai, Afghanistans tidligere president, på Twitter.

Reaksjonen kom etter bombingen av det som angivelig skal være IS' tunneler i Nangarhar i Afghanistan, nær grensen til Pakistan, i går.

– Himmelen falt ned

Mohammad Shahzadeh, som bor i området og akkurat hadde avsluttet kveldsbønnen, sier til The Guardian at det på bakken "føltes som en båt i storm" da bomben rammet.

– Jeg trodde huset mitt ble bombet. I fjor rammet en drone nabohuset, men denne gangen føltes det som om himmelen falt ned. Barn og kvinner ble veldig skremt, forteller han til The Guardian.

USAs tilstedeværelse i Afghanistan, blant en krigstrøtt og traumatisert befolkning, går inn i sitt 16. år.

Flere drepes

Et parlamentsmedlem fra Nangarhar, Esmatullah Shinwari, sier til The Guardian at lokale innbyggere har fortalt ham at en lærer og hans yngre sønn ble drept under angrepet. Disse opplysningene er ikke bekreftet.

En rapport fra FN fastslo nylig at luftangrep i regi av afghanske myndighetsstyrker og den USA-ledete koalisjonen i Afghanistan drepte 600 mennesker i 2016, nær dobbelt så mange som i 2015, ifølge det amerikanske nettstedet Voice of America.

– Kan ødelegge ni kvartaler

Den GPS-styrte bomben skal ha en kapasitet til å ødelegge et området tilsvarerende ni kvartaler i en storby, ifølge CNN.

USAs president Donald Trump har tidligere uttalt at han vil "bombe skiten ut av IS".

Kritikere stiller nå spørsmål ved om det var nødvendig for amerikansk militære å bruke et våpen med en slik kraft for å nå et militært mål.

- Dette var riktig våpen mot riktig mål, sa John Nicholson, leder for de amerikanske styrkene i Afghanistan.

Det afghanske forsvarsdepartementet har tidligere uttalt at 36 IS-soldater mistet livet under angrepet.

IS avviser via nettstedet Amaq at noen av deres soldater har mistet livet, ifølge NTB.