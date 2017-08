USA og Sør-Korea innleder militærøvelse i svært spent klima

Verden

En datasimulert krig på Korea-halvøya er en viktig del av den elleve dager lange militærøvelsen som startet mandag.

– Øvelsen skal sikre at vi er klare til å forsvare Sør-Korea og våre allierte, sa USAs forsvarsminister Jim Mattis før øvelsen startet.

Antall soldater som deltar, er lavere enn i fjor, men Mattis avviser at dette har noe å gjøre med den spente situasjonen. Han avviser også at USA og Sør-Korea øver på å invadere Nord-Korea, slik Nord-Korea hevder, og framholder at det kun er snakk om en defensiv øvelse.

Ifølge den amerikanske forsvarsavisen Stars and Stripes er det frykt for at årets øvelse vil utløse en ny krise med Nord-Korea.

Bensin på bålet

Militærøvelsen, som har fått navnet Ulchi Freedom Guardian, samler 50.000 soldater fra Sør-Korea og 17.500 fra USA, hvorav 3.000 er fløyet til Sør-Korea for å delta i den datasimulerte krigen.

Søndag skrev den statlige nordkoreanske avisen Rodong Sinmun at USA «heller bensin på bålet». I en kommentar blir det også advart mot en ukontrollert atomkrig på Koreahalvøya som også ifølge avisen også vil omfatte det amerikanske fastlandet.

Dansker med

Også Danmark deltar i øvelsen, men kun med to offiserer fra det danske flyvåpenet, Ifølge Ritzau. I tillegg er Australia, Storbritannia, Canada, Colombia, Nederland og New Zealand med.

Tidligere i august truet Nord-Koreas leder Kim Jong-un med å skyte raketter mot farvannet rundt den amerikanskkontrollerte øya Guam i Stillehavet. USAs president Donald Trump svart med å true Nord-Korea med «ild og raseri».

I forrige uke varslet Nord-Korea at rakettutskytingen mot Guam var satt på vent i påvente av USAs neste trekk.

Frykten for en konfrontasjon har også økt som følge av Nord-Koreas testing av to ballistiske langdistanseraketter i juli. Landet har også testet atomvåpen en rekke ganger.

(NTB)