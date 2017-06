USA bekrefter å ha skutt ned syrisk kampfly

Verden



USA bekrefter at de har skutt ned et syrisk kampfly. Flyet skal ha bombet styrker tilhørende den amerikanskledede koalisjonen mot IS.

– Fly fra den "internasjonale koalisjonen" skjøt mot et av våre jagerfly i Resafa-området sør i Raqqa-provinsen nå i ettermiddag, heter det i meldingen fra syriske myndigheter. De hevder det syriske flyet skal ha vært ute for å angripe IS-mål.

Koalisjonens og den syriske regjeringens fly opererer tett innpå hverandre i området.

Det ble sent søndag kveld også meldt om kamper mellom syriske regjeringsstyrker og amerikanskstøttede styrker i Syria. Det skal være første gang de to partene er i direkte kamp.

(NTB)