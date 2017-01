Tysk interesse for norsk integreringspolitik

Verden

Solberg var hovedgjest på et møte i regi av partiet CSU, som er Høyres søsterparti i delstaten Bayern.

Det var særlig temaet innvandring og integrering som vakte de tyske parlamentarikernes interesse.

– Jeg tror tyske politikere leter etter andre ideer. De har kanskje ikke hatt så stor diskusjon rundt integreringsspørsmål fordi mange av dem som tidligere kom til Tyskland, var arbeidsinnvandrere. Det ble vektlagt å klare seg selv, men med flere asylsøkere og flyktninger får myndighetene et større ansvar, sier Solberg til NTB.

Opptatt av retur

I talen fremhevet Solberg også at man må prioritere å returnere asylsøkere som får avslag. Hun fikk etterpå spørsmål om hvordan Norge håndterer utfordringen.

– De er opptatt av at man må ha en balanse. De som ikke får opphold, må faktisk returneres slik at de ikke blir hengende igjen som ulovlige immigranter i Europa, sier hun.

Norge og Tyskland har mye felles utfordringer på dette området, til tross for at det er to svært ulike land, mener Solberg. Blant annet i måten samfunnet arbeider for å bekjempe ekstremisme.

– Denne innsatsen er like viktig om det er et stort eller lite land. På lokalplan handler det om inkludering og arbeid, og vi lever alle i et lokalsamfunn, sier hun.

Norge og brexit

Solberg var invitert i anledning den årlige, tradisjonsrike gruppekonferansen for CSUs medlemmer i Forbundsdagen. Hun benyttet anledningen til å snakke om Norges rolle til EU og hvordan vi skal forholde oss til Storbritannia etter brexit.

– Det er viktig for oss å minne om at vi har rett til en stemme inn i utviklingen av det indre markedet, også når man skal forhandle med Storbritannia, sier hun.

(NTB)