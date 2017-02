Tyrkia: Tre soldater drept i russisk feilbombing

Verden

Al-Bab er islamistgruppa IS' siste bastion i Aleppo-provinsen, og er beleiret av regimestyrker, andre opprørere og tyrkiske styrker.

Russlands president Vladimir Putin ringte raskt Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan etter hendelsen. Kreml sier Putin overbrakte sine kondolanser i forbindelse med den "tragiske hendelsen".

Luftangrepet fant sted torsdag morgen. Nyheten kom samtidig som det ble holdt begravelser i Tyrkia for fem andre soldater som ble drept i et IS-angrep dagen før.

Det tyrkiske forsvaret opplyser at Tyrkia og Russland gjennomfører en felles etterforskning av bombingen.

Tyrkia og Russland har nylig reparert forholdet mellom landene, som var svært anspent etter den tyrkiske nedskytningen av et russisk fly nær grensen til Syria for to år siden. De to landene sto sammen bak forhandlingene som førte fram til en våpenhvileavtale mellom regjeringen og flere opprørsgrupper i slutten av desember. I januar har arbeidet vært videreført med fredssamtaler i Kasakhstans hovedstad Astana.