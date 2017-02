Tvunget til å snu

Verden

I skyggen av nyhetsflommen fra andre siden av Atlanteren har det skaket voldsomt i et hjørne av Europa den siste uka.

Søndag tok en halv million mennesker i Romania til gatene i protest mot regjeringen, ifølge rumensk TV. Da hadde de daglige masseprotestene allerede fått regjeringen til å bøye av, men folket gir seg ikke – tilliten er blitt så svekket at regjeringen må gå, mener demonstrantene.

Hva handler protestene om?

Sist tirsdag bestemte regjeringen å svekke anti-korrupsjonsloven – offentlig ansatte skal ikke lenger straffes med fengsel for å ha tatt imot beløp opp til 200.000 leu (ca. 400.000 norske kroner). Endringen skulle tre i kraft allerede fredag denne uka. Den sosialdemokratiske koalisjonsregjeringen har flertall i nasjonalforsamlingen og opposisjonen var ikke tatt med på diskusjonene.

Hvorfor gjorde de det?

Regjeringen hevder målet er å redusere antallet fanger i landets overfylte fengsler. Romania har fått kraftig kritikk fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen for de dårlige humanitære forholdene i fengslene. Men opposisjonen mener det heller handler om at regjeringen selv sliter selv med korrupsjonsanklager – partilederen for det sosialdemokratiske partiet, Liviu Dragnea, er dømt for valgfusk og tiltalt for maktmisbruk i en annen sak som enda ikke har vært for retten. Dommen hindrer ham fra å være statsminister.

Hvordan ble det mottatt?

Lovendringen blir sett på som et forsøk på å beskytte korrupte politikere. Romania er EUs nest mest korrupte land, etter Bulgaria. Allerede samme natt som endringen ble vedtatt gikk rasende rumenere ut i gatene. Protestene fortsatte og økte i antall dag for dag. Søndagens protester er de største siden diktatoren Nicolae Ceausescus fall i 1989. Men regjeringen har ikke bare folket mot seg. President Klaus Iohannis har støttet folket og lovet å utlyse en folkeavstemning om lovendringen. Domstolene har også reagert og lovendringen ble sendt til Grunnlovdomstolen sist uke. Også EU-kommisjonen har kommet med kraftig kritikk og advart myndighetene mot å svekke kampen mot korrupsjon.

Folkets sterke reaksjon kobles også til den voldsomme nattklubbrannen på Colectiv Club i Bucuresti i oktober 2015 der 64 mennesker døde. Brannen skyldtes manglende overholdelse av brannforskriftene, et stort problem i Romania som knyttes til den utbredte korrupsjonen.

Hva førte protestene til?

Lørdag ga regjeringen seg og droppet lovendringen. Statsminister Sorin Grindeanu sa han ikke ville være ansvarlig for å splitte landet.

Hva skjer nå?

Demonstrantene har lovet at de ikke vil gi seg før de får forpliktende løfter om at regjeringen tar kampen mot korrupsjon på alvor. Regjeringen sa i går at den ikke vil gå av.