Tusenvis av russere støtter Putins motkandidat

Verden

Av NTB

41-åringen har for lengst erklært at han har til hensikt å utfordre sittende president Vladimir Putin i valget i mars. Og Navalnyj ses på som en av få, om ikke den eneste mulige utfordreren til Putin.

Myndighetene har imidlertid erklært at han ikke er kvalifisert til å stille på grunn av en tidligere korrupsjonsdom, som Navalnyj selv hevder er politisk motivert.

Navalnyjs håp er å sikre seg så mye støtte at myndighetene presses til å la ham stille likevel. I tillegg er det et formelt krav at russiske presidentkandidater må sikre seg minst 500 formelle signaturer fra mennesker i hver enkelt av de russiske storbyene. Det tror Navalnyj han skal greie.

– Å ikke la oss stille som utfordrer i dette valget, er umulig, skrev Navalnyj på bloggen sin tidligere denne uka.

Tusenvis av støttespillere

Navalnyj må sikre seg de nødvendige underskriftene fra 20 russiske byer.

I Moskva har det vært såpass vanskelig å finne et møtested at Navalnyj-kampanjen har blitt tvunget til å sette opp et massivt telt i en park ved de snødekte breddene av Moskva-elven.

Jurij Bertsjenko, en av rundt 300 tilhengere som hadde samlet seg i teltet søndag formiddag, mener Navalnyj er en «ærlig og oppriktig mann», som bør få muligheten til å stille i presidentvalget.

– Han mobiliserer folket. En slik mann bør bli president, eller i det minste delta i debattene og stille vanskelige spørsmål, sier han til AFP.

Ifølge nyhetsbyrået har Navalnyj fått støtte fra minst 700 mennesker i Moskva alene, og to medlemmer av valgkommisjonen skal ha vært til stede under arrangementet.

Nesten umulig

Tidligere søndag samlet Navalnyj-tilhengere seg i Vladivostok, Irkutsk, Krasnojarsk og Novosibirsk i Sibir og ga sin formelle støtte til Navalnyjs valgkamp.

Men selv om Navalnyj sikrer seg nok signaturer, og selv om myndighetene lar ham stille tross korrupsjonsdommen, er håpet om å vinne valget svært lite.

Tross problemer med korrupsjon, dårlig helsetilbud og økende fattigdom tyder meningsmålingene på at Putin har støtte fra rundt 80 prosent av det russiske folket.

På spørsmål tidligere denne uka om hvorfor Navalnyj har vært nektet å stille, svarte Putin at opposisjonen «håper på et kupp», men at de ikke vil lykkes. Han nekter konsekvent å nevne Navalnyj ved navn offentlig.

Putin-protester

Opposisjonslederen ble først kjent da han organiserte massive demonstrasjoner mot Putin som rystet Russland mellom 2011 og 2012. Bakteppet var at russiske myndigheter ble anklaget for valgfusk.

Etter hvert har demonstrasjonene roet seg, men Navalnyj har greid å blåse nytt liv i protestbevegelsen i år.

Titusenvis av unge mennesker har strømmet ut i gatene i løpet av året, men mange har blitt pågrepet ettersom en del av protestene har funnet sted uten å bli godkjent på forhånd.

Navalnyj har også blitt bøtelagt for å organisere demonstrasjoner.

(NTB)