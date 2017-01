Trumps sikkerhetsrådgiver etterforskes for samtaler med Russland i fjor

Verden

Amerikanske etterretningstjenester har etterforsket kommunikasjon mellom Donald Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og Russiske myndigheter, skriver Fox News som igjen siterer Wall Street Journal

Det kanskje viktigste punktet som avdekkes i etterforskningen er samtaler mellom Russlands ambassadør i Washington, Sergey Kislyak, og Michael Flynn tilbake i desember.

29. desember

Flynn er dermed den første i Trump-leiren som det er kjent har hatt kontakt med Russland. Deres samtaler, som nå er offentlig kjent, fant sted 29. desember.

Dette er samme dag Obama innførte diplomatiske sanksjoner mot Russland etter at amerikansk etterretning fant at Russland bedrev hacking under fjorårets valgkamp, for å svekke Hillary Clinton.

Som kjent avfeier Trump dette som vås.

Trumps pressesekretær, Sean Spicer, sa tidligere i januar at Flynn og Kislyaks samtaler dreide seg om logistikk omkring innsettelsen av Trump som president 20. januar.

– Det var det. Enkelt og greit, sa Spicer.

«Ingen kjennskap»

Søndag slapp Det hvite hus en pressemelding der talskvinne Sarah Sanders sa: «Vi har absolutt ingen kjennskap til en slik etterforskning, eller en grunn til at det skulle pågå en etterforskning».

Det er særlig overvåking utført av National Security Agency (NSA) som avslører utstrakt kontakt mellom Flynn og Kislyak.

NSA overvåker mange nasjoners representanter i USA og det var i den forbindelse Flynns navn dukket opp.

Også senatets egen etterretningskomité skal nå se på påstandene om kontakt mellom russiske representanter og Trumps stab.