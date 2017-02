Trumps rådgiver kan bli gransket etter Ivanka-skryt

Verden

Etikkombudet i USA har fått uvanlig mange henvendelser etter at Donald Trumps rådgiver Kellyanne Conway ba folk kjøpe produktene til Trumps datter Ivanka.

Conway er igjen i hardt vær etter at hun ga Ivanka Trumps klesmerke tommelen i været og litt til på Fox News torsdag:

– Jeg skal komme med en gratis reklame her. Gå og kjøp det i dag, alle sammen. Dere finner det på nettet, sa Conway.

Amerikanske offentlig ansatte er bundet av regler som forbyr dem å fremme "produkter, tjenester eller virksomheter".

Klagebrev

Medlemmer av begge partier i Kongressen sendte torsdag et brev til etikkombud Walter Shaub, direktør ved for Office of Government Ethics (OGE)

– Conways uttalelser bryter helt klart de etiske prinsippene for føderalt ansatte og er uakseptable, heter det i brevet, som krever at Shaub anbefaler umiddelbare og passende disiplinærtiltak overfor Conway.

OGE sier, uten å nevne Conway, at de har mottatt en ekstraordinær mengde henvendelser fra folk om hendelsene den siste tiden. OGE opplyser å ha kontaktet de aktuelle etater som skal vurdere om saken skal tas videre. Dette er standard prosedyre når OGE får melding om mulige brudd på etiske regler.

Trump-støtte

Conway bekrefter at apparatet rundt Trump kjenner til klagebrevet om henne og at hendelsen vurderes internt også. Hun sier til Fox News at hun har snakket med presidenten om det som skjedde og at Trump støtter henne 100 prosent.

– Alt jeg kan si er at på et tidspunkt i livet burde du ha en sjef som behandler deg på samme måte som presidenten behandlet meg i dag, sa hun.

Conway får gjennomgå i amerikanske medier, og New York Times bringer opp på lederplass problematikken rundt hvordan landets nye president blander politikk, forretninger og familie på en måte som ingen før ham har gjort. (NTB)