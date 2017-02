Trumps rådgiver drev ren reklame for presidentens datter

Verden

Torsdag morgen reklamerte Kellyanne Conway for kleskolleksjonen til Trumps datter Ivanka fra Det hvite hus.

– Gå og kjøp klærne hennes, oppfordret Conway til Fox News og skrøt hemningsløst av presidentdatterens klesmerke.

Hun fortalte seerne at hun selv hadde kjøpt klær fra Ivankas kolleksjon, og oppfordret alle til å gjøre det samme.

Promoteringen skjedde dagen etter at Trump gikk voldsomt ut mot varemagasinet Nordstrom som har fjernet Ivankas klesmerke fra sortimentet.

– Min datter Ivanka har blitt behandlet så veldig urettferdig av Nordstrom, skrev Trump på Twitter onsdag.

– Hun er en flott person som alltid presser meg til å gjøre det rette. Forferdelig, fortsatte presidenten.

Oppfordret til boikott

Nordstrom-kjeden, som har om lag 350 varehus rundt om i USA og Canada, kunngjorde forrige uke at Ivanka Trumps klesmerke fjernes fra sortimentet på grunn av lav etterspørsel. Før kleskjeden fjernet merket til Trump, oppfordret aktivistgruppen «Grab Your Wallet» alle til å boikotte kjeden. Men Nordstrom hevdet at beslutningen ikke hadde noe med denne kampanjen å gjøre.

– Den underforståtte trusselen er at han vil bruke enhver myndighet han har til å slå tilbake mot Nordstrom og alle som går mot interessene hans, uttalte jussprofessor Kathleen Clark.

Hun mente det var spesielt problematisk at Trumps melding ble repetert på den amerikanske presidentens offisielle Twitter-konto.

Kan ha brutt loven

Trumps rådgiver, Kellyanne Conway, blir sett på som den mektigste kvinnen i Det hvite hus. Flere jusseksperter går nå hardt ut mot reklamestuntet til Conway og krever at uttalelsen blir etterforsket.

Larry Noble fra organisasjonen Campaign Legal Center, sier til CNN at Conway kan ha brutt loven.

Conway har vært ute i hardt vær flere ganger de siste ukene. Nylig ble hun tatt i ren løgn da hun refererte til «Bowling Green-massakren» i den amerikanske byen Bowling Green. Hun mente denne massakren viste at USA må føre en strengere grensekontroll.

Problemet var bare at det aldri har vært noen massakre i Bowling Green, og Conway måtte beklage sin uttalelse.