Trumps Mexico-mur klar for prøvekjøring

Prototyper til president Donald Trumps foreslåtte mur mot Mexico står ferdig og er klare for utprøving, opplyser den amerikanske regjeringen.

Murseksjonene skal nå testes av arbeidere med slegger, fakler, hakker og batteridrevne verktøy for å sjekke om de er sterke nok til å opprettholde grensen mellom USA og Mexico.

Utprøvingen vil vare i opptil to måneder og kan munne ut i at tjenestemenn konkluderer med at deler kan slås sammen for å lage en effektiv mur, sa Ronald Vitiello, som er en av sjefene for den amerikanske toll- og grensemyndigheten.

Resultatet av testingen vil være utslagsgivende for murens fremtid, som ennå ikke er finansiert av Kongressen.

Utprøvingen vil ikke starte før minst om en måneds tid fordi betongen fortsatt ikke er helt tørr.

USA har per nå samlet sett et 1.134 kilometer langt gjerde på den 3.134 kilometer lange grensen mellom de to landene. I sommer valgte regjeringen seks selskaper til å bygge modeller for å gi en pekepinn mot det som kan bli en fremtidig mur.

Hver modell står rundt 9 meter fra hverandre noen få skritt fra et gjerde som skiller San Diego i USA fra Tijuana i Mexico.

Entreprenørene fikk mellom 300.000 og 500.000 dollar for hver modell og hadde en måned på seg til å bygge dem.

(NTB-AP)