Trump sur på kjede som dropper Ivankas klesmerke

Verden

– Min datter Ivanka har blitt behandlet så veldig urettferdig av Nordstrom, skriver han på Twitter onsdag.

– Hun er en flott person som alltid presser meg til å gjøre det rette. Forferdelig, fortsetter han.

Nordstrom-kjeden, som har om lag 350 varehus rundt om i USA og Canada, kunngjorde forrige uke at Ivanka Trumps klesmerke fjernes fra sortimentet på grunn av lav etterspørsel.

Trump er viden kjent for sin svært aktive bruk av Twitter også etter at han ble innsatt som president. Men onsdagens melding skiller seg fra tidligere tweets siden den er et direkte forsvar av Trump-familiens forretningsinteresser. (NTB)