Trump skylder lekkasjer på «Obama-folk»

Donald Trump skaper overskrifter. Noen av dem skulle han vært foruten. Som lekkasjer fra samtalene mellom han og Australias statsminister Malcolm Turnball og Mexicos president Enrique Peña Nieto.

De har hatt telefonsamtaler der store deler av innholdet nå er viden kjent.

En skam

Trump omtaler lekkasjene der det kom fram at han slang på røret i samtale med Australias statsminister Turnball, som «en skam». Trump ble også nærmest kneblet av Mexicos president Enrique Peña Nieto, i omtalen av muren som Trump vil bygge mellom nabolandene. De ble «enige» om å unngå omtale av muren offentlig.

– Det er en skam at dette har lekket fordi dette går mot vårt land. Dette er veldig farlig for oss, sa han til Fox News .

Obama

Han hevder videre at det er byråkrater fra Obamas administrasjon som har lekket samtalene til pressen. Alle disse er nå på vei ut av kontorene og vil bli erstattet, ifølge Trump.

Det er vanlig å bytte ut ansatte mellom hver dministrasjon, men at det ofte tar litt tid.

Trump la også til at det media framstiller som sinna ordvekslinger mellom han og andre lands ledere var misforstått og insisterer på at han har et positivt forhold med både Australia og Mexico, samt deres ledere.