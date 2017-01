Trump skrider til verket og innfrir nye valgløfter

Verden

Av Gunnhild H. Bjerve, NTB

Han startet sin første arbeidsuke i Det hvite hus med å undertegne tre presidentordre. Den ene av dem er første skritt mot å trekke USA ut av frihandelsavtalen TPP, som forgjengeren Barack Obama inngikk med en rekke land i Stillehavsregionen. Trump følger dermed opp tidligere uttalelser om å føre en mer proteksjonistisk linje og skrote frihandelsavtaler. Dette er bra for amerikanske arbeidere, uttalte Trump da han signerte ordren.

Han gjeninnførte dessuten en bestemmelse som rammer en rekke hjelpeorganisasjoner som gir helsehjelp til kvinner i utlandet: De kan ikke få amerikanske bistandspenger om organisasjonene tilbyr abort eller informerer om trygg abort. Regelen er kjent blant kritikerne som «den globale kneblingsordren» og har vært skrudd av og på avhengig av hvem som sitter i Det hvite hus.

I tillegg beordret han føderal ansettelsesstopp for å redusere lønnsutgiftene, men med unntak for militært personell.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil ikke lyve

Trumps pressetalsmann Sean Spicer redegjorde for Trumps første mandag på kontoret da han møtte pressekorpset til en brifing i Det hvite hus. Han listet opp møter med næringslivsfolk, fagforeningsledere og ledere for begge partier og begge kamre i Kongressen.

Men Spicers og Trump-stabens omgang med fakta og angrep på kritiske medier satte sitt preg på møtet med journalistene.

Spicer ble bedt om å svare på om han ville fortelle sannheten når han står på podiet i presserommet.

– Det vil aldri være vår intensjon å lyve. Det er en ære å gjøre dette og jeg mener vi må være ærlige med det amerikanske folk, sa han.

Dagene etter Trumps edsavleggelse har i stor grad handlet om Spicers påstand om at folkemengden som bivånet seremonien var større enn noen tidligere edsavleggelse.

En rekke medier og faktasjekk-steder på nettet har tilbakevist påstanden. Striden toppet seg da en av Trumps rådgivere uttalte at Spicer kom med «alternative fakta».

Les også: Bill Clintons taleskriver om Trumps tale

Les også: Trump stanser bistand til grupper som støtter abort

Les også: Alle presidentens menn

Holder fast på seertall

Spicer medgikk at også de kan gjøre feil eller gi «ufullstendige» opplysninger i et ønske å om å komme raskt ut med informasjon. Spicer nevnte tallene han hadde oppgitt om antall t-banepassasjerer i Washington sist fredag.

Han holdt imidlertid fast på påstanden om at Trumps edsavleggelse var den mest sette edsavleggelsen for en amerikansk president noensinne, og underbygget dette med at millioner kunne se seremonien på internett.

Han sa for øvrig at han ønsket et godt og åpent forhold til mediene, men påpekte at også journalister gjør feil.

Spicer svarte videre på en rekke spørsmål om Trumps politikk, fra et mulig samarbeid med Russland i kampen mot IS, til hvordan presidenten skal sikre at folk har råd til livsnødvendige medisiner etter at Obamacare er avskaffet og den planlagte muren mot Mexico. (NTB)