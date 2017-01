Trump planlegger pressekonferanse til uke

Verden

Nok en gang var det Twitter som ble den valgte kanalen når den påtroppende presidenten ville formidle noe til verden.

– Jeg vil holde en generell pressekonferanse ellevte januar i New York. Takk.

I utgangspunktet skulle Trump holdt en pressekonferanse allerede 15. desember der det var ventet at han skulle redegjøre for hvordan han skulle holde forretningsinteressene sine på armlengdes avstand mens han er president. Denne pressekonferansen ble aldri holdt.

Ukonvensjonell

Trump seilte opp som en ukonvensjonell kandidat, og heller ikke etter at han ble valgt har han fulgt vanlig kutyme. Tidligere har nyvalgte, men ennå ikke innsatte presidenter, holdt en rekke pressekonferanser i overgangsperioden for å diskutere blant annet politiske utnevnelser og planene for hvordan de vil utøve sin presidentgjerning.

Trump har i stedet brukt massemøter, fotomuligheter, enkelte intervjuer og ikke minst Twitter når han har hatt noe å melde. Metodene har i det store og det hele vært nokså uortodokse for et kommende statsoverhode.

Gigantinvestering i lobbyen

Forrige måned fikk pressefolkene som venter hver dag i lobbyen på Trump Tower i New York, en uventet nyhet i fanget. Trump fortalte helt uventet at en japansk investor skulle plassere 50 milliarder dollar i USA, noe som ifølge Trump ville skape 50.000 arbeidsplasser. Økonominyheter av det kaliberet presenteres gjerne i en langt mer forseggjort seanse med tilhørende pressemelding der hvert ord er veid på gullvekt.

Heller ikke utnevnelser til toppjobber og ministerverv har blitt kunngjort på tradisjonelt vis. At James «Mad Dog» Mattis blir USAs nye forsvarsminister ble formelt kunngjort nærmest i en bisetning på et massemøte da Trump var på «takketurné» etter valgseieren. (NTB)