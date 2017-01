Trump på plass i Washington

Verden

NTB og Hanne Mauno

Trump landet på Andrews-basen i Maryland i et militært fly. Det var ingen pressefolk ombord, og han var sammen med sin kone Melania og andre medlemmer av familien.

USAs hovedstad er i alarmberedskap dagen før Donald Trump innsettes som USAs nye president, skriver VG. Store deler av sentrum av Washington D.C. sperres for all biltrafikk, og det er satt opp veisperringer, gjerder og sikkerhetssjekker. Det er et høyt nærvær av politi og Secret Service-agenter i sentrumsgatene.

Travel dag

Den påtroppende presidenten har en travel dag foran seg i forkant av innsettelsen. I dag skal han spise lunsj med medlemmer av overgangsteamet og den påtroppende staben på sitt hotell i Washington, før han skal delta under en kransenedleggelse på Arlington-kirkegården. Deretter skal han være med under en konsert ved Lincoln Memorial.

På konserten opptrer blant andre countryartisten Toby Keith, rockebandet 3 Doors Down og skuespilleren Jon Voight.

Torsdagens program avsluttes med mottakelse og middag, før Trump overnatter i presidentens gjestebolig over gaten for Det hvite hus.

– Reisen begynner, og jeg skal arbeide og kjempe hardt hver dag for å gjøre dette til en flott reise for det amerikanske folk, skrev Trump på Twitter torsdag morgen.

– Filosofisk tale

Det er knyttet stor interesse til innsettelsestalen fredag. Den vil bli «mer et filosofisk dokument enn en dagsorden», sier Trumps talsmann Sean Spicer.

Det amerikanske folket er dypt splittet i synet på Trump ved innsettelsen. Bare omkring 40 prosent har et positivt syn på ham, ifølge en meningsmåling utført av Gallup.

Hundretusenvis av hans støttespillere er ventet å møte opp for å juble for sin president, samtidig som hundretusenvis også er ventet til den amerikanske hovedstaden for å protestere mot politikken hans.