– Spillere burde blitt utestengt om de kneler under nasjonalsangen, sier den amerikanske presidenten Donald Trump, om spillere i den amerikanske fotballigaen NFL som kneler under nasjonalsangen.

En uke etter at NFL bestemte at de ikke vil sanksjonere mot spillere som kneler under nasjonalsangen, går Trump ut og og vil utestenge spillere som velger å aksjonere.

– Ligaen mangler lederskap, sa han ifølge Fox News .

Trump mener fortsatt at spillerne håner flagget ved å knele når nasjonalsangen spilles før kampene.

– Utesteng de som kneler for én kamp, og om de gjør det igjen - to kamper. Da ville vi få bukt med problemet, sa Trump under en pressekonferanse mandag morgen.

Clinton

Tidligere var Hillary Clinton ute og sa at spillerne ikke protesterer mot flagget, men mot urettferdighet.

– Faktisk er kneling en respektfull handling. Det er å demonstrere på en fredelig måte - mot rasisme og urettferdighet i vårt juridiske system, sa Clinton ifølge Fox News.

Trumps svar var enkelt og greit:

– Dette viser hvorfor Clinton tapte valget. Jeg håper Hillary stiller til valg igjen i 2020. Vær så snill Hillary, still til valg, utbrøt Trump.

Ingen regler

Det finnes ingen regler i ligaen som sier at spillere skal stå under nasjonalsangen. Derimot oppfordrer reglene spillere til å stå under nasjonalsangen.

Men det er ikke nok til å tvinge mektige og rike spillere til noe som helst.

Det hele startet i fjor da den fargede San Francisco 49ers-spilleren Colin Kaepernick gikk ned på ett kne under nasjonalsangen. Bakgrunnen var særlig politiets brutale behandling av minoriteter.

– Jeg kommer ikke til å stå oppreist og stolt for et flagg og et land som undertrykker svarte og den fargede befolkningen, sa Kaepernick til NFL Media.

Kaepernick står nå uten kontrakt.

Flere spillere har gjort det klart at de ville fortsette protestene uansett. Ligaen frykter et delt publikum og at sponsorer flykter fra sporten.