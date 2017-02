Trump lover å ivareta Japans sikkerhet

Verden

USAs president Donald Trump lover Japans statsminister Shinzo Abe at han vil ivareta Japans sikkerhet.

– Båndet mellom våre to nasjoner og vennskapet mellom våre folk stikker veldig, veldig dypt. Denne administrasjonen skal sørge for at båndet blir enda tettere, sa Trump under en felles pressekonferanse med Abe i Det hvite hus fredag kveld norsk tid.

Han møtte Abe med en klem da statsministeren ankom Det hvite hus fredag. De to lederne er enige om at handelssamarbeidet mellom USA og Japan må tjene begge parter.

– Angående økonomien så vil vi forsøke å inngå et handelssamarbeid som er fritt og gjensidig, sa Trump under pressekonferansen.

Tidligere på dagen uttalte Abe at han håper besøket vil bidra til å bygge opp en "solid tillit mellom landene på lederskapsnivå."

– Jeg ønsker å vise folket vårt og hele verden at USA og Japan har en stødig allianse, sa Abe under et møte med amerikanske næringslivsledere.

Den japanske statsministeren har med seg en omfattende investeringspakke tilsvarende 1.260 milliarder kroner som skal bidra til å skape nye jobber i USA.

(NTB)