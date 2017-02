Trump i sentrum under EU-toppmøtet

Verden

Offisielt var «internasjonale utfordringer» satt opp som diskusjonstema for lunsjen på EUs uformelle toppmøte på Malta fredag. I praksis var det Donald Trump de skulle snakke om.

Da stats- og regjeringssjefene møtte pressen etterpå, var det umulig å legge lokk på den nervøsiteten og irritabiliteten den nye presidenten har skapt i Europa.

Det var en «lovende » atmosfære på møtet, fortalte EUs president Donald Tusk.

– Men jeg skal være åpen med dere. Vi har ulike temperamenter og ulike måter å uttrykke oss på, sa han.

Ba trump holde seg unna

Frankrikes president François Hollande var blant dem som gikk hardest ut mot den amerikanske presidenten. Han var spesielt kritisk til hvordan Trump har jublet over brexit og sagt han tror flere land vil gå ut av EU etter Storbritannia.

Trump får mene hva han vil, sa Hollande.

– Men det er opp til oss selv å avgjøre hvor mange medlemmer EU skal ha, og hvordan vi skal leve her, sa han.

Ifølge Maltas statsminister Joseph Muscat, som var vert for toppmøtet, er det mange i EU som nå bekymrer seg både for konkrete vedtak som Trump har gjort, og for holdninger han har gitt uttrykk for.

– Men stemningen var ikke antiamerikansk, sa Muscat.

– Det var en oppfatning om at vi fortsatt må samarbeide tett med USA, men at vi ikke kan tie om prinsippene vi står for. Når vi mener disse prinsippene tråkkes på, vil vi si veldig klart ifra, sa han.

– Må stå mer på egne bein

Tysklands statsminister Angela Merkel mener Europa vil bli tvunget til å stole mer på seg selv med Trump som president.

– Det vil være områder hvor vi i framtida må stå mer på egne bein, sa Merkel.

Ifølge henne må europeiske land nå utforske hvor de har sammenfallende interesser med USA, og hvor de ikke har like mye til felles som før.

Østerrikes statsminister Christian Kern sa i forkant av møtet at han mente Trump også kunne fungere som en "vekker" for Europa.

– Det gir mening å ha en intens diskusjon akkurat nå om hvor vi er på vei, sa Kern.

Migrasjon på agendaen

Det uformelle toppmøtet startet med en diskusjon om innvandringspolitikk. De 28 stat- og regjeringssjefene avrundet denne ved å vedta en plan på ti punkter for å forsøke å dempe strømmen av innvandrere som kommer sjøveien til Europa fra Libya.

I fjor kom over 180.000 mennesker til Italia over det sentrale Middelhavet, flere enn noen gang før. De aller fleste kom fra Libya.

EUs viktigste grep for å snu utviklingen er en innsats for å styrke kystvakten i Libya og sette libyerne i stand til å stoppe flere båter før de når internasjonalt farvann. Samtidig skal det gjøres forsøk på å styrke kontrollen langs Libyas grenser mot Tsjad og Niger i sør.

Det er likevel usikkert hva EU kan få til i landet, som har vært preget av kaos og anarki siden opprøret i 2011.

Toppmøtet ble avsluttet med en diskusjon bak lukkede dører om veien videre for EU etter brexit. (NTB)