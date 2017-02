Trump gir mediebransjen et løf

Verden

Under valgkampen i fjor høst angrep Trump til stadighet amerikanske medier. Blant annet langet Trump på Twitter gjentatte ganger ut mot storavisen New York Times, noe han har fortsatt med - også etter at han ble tatt i ed som USAs nye president 20. januar.

– Noen med begavelse og overbevisning bør kjøpe FALSKE NYHETER og sviktende New York Times, og enten drive den korrekt, eller la den brettes sammen med verdighet, skrev Trump på Twitter i slutten av januar.

Få dager senere kunne nevnte avis opplyse at den i fjerde kvartal i fjor fikk 300.000 nye betalende, digitale abonnenter. Det er det høyeste antallet siden New York Times besluttet å innføre betalingsmur.

Nye Trump-angrep

Trump har fortsatt å hamre løs på amerikanske medier. I går skrev han på Twitter:

– Alle negative målinger er falske nyheter, akkurat som målingene til CNN, ABC og NBC i valget.

I neste melding sto det at Trump baserer seg på «akkumulering av data». Også her anklaget han medier for å spre falske nyheter.

Skal bruke millioner

Avisen fra Trumps hjemby har også kunngjort at den har øremerket 5 millioner dollar – drøyt 40 millioner norske kroner – til å dekke Trump-administrasjonen.

– Vi vil bruke disse midlene til å sikre at vi er i forkant i å skildre Trump-æraen i Washington, New York, nasjonen og verden, heter det i en felles uttalelse fra redaktørene Dean Baquet og Joe Kahn.

Også CNN opplever oppgang tross i angrep. Samme uke som innsettelsen, var seertallene til TV-kanalen opp ikke mindre enn 94 prosent. Uken før omtalte Trump CNN som «falske nyheter» og nektet å svare en CNN-journalist under en pressekonferanse.

– Banebrytende

Medieanalytiker Gordon Borrell mener amerikanere har begynt å innse verdien av uavhengige medier og i stor grad nå er villig til å åpne lommeboken.

– Valget av Donald Trump har vært et banebrytende øyeblikk hva gjelder digitale abonnement. Det som det er mest verdi i, er ikke nyhetene i seg selv, men perspektivet, mener Borrell.

Han sier at også den nye presidentens tiltak for å raskt innføre sin politikk, har skapt et behov for informasjon.

– Akkurat nå er det nyheter hver eneste dag. Det er et jag uten like, sier Borrel.

Twitter-kampanje

Samtidig har en kampanje på Twitter med emneknaggen «PressOn» oppfordret amerikanere til å begynne å betale for nyheter. Blant andre flere kjendiser har sluttet opp om initiativet.

– Vi må alle akseptere de samme sannhetene. Fakta er fakta. Abonner på ekte journalistikk, har skuespilleren Ben Stiller skrevet på Twitter.

– Jeg begynte i dag å abonnere på Washington Post fordi fakta betyr noe, skriver Steve Kerr, treneren for basketballaget Golden State Warriors.

I tillegg til New York Times og CNN har også FOX News, som er mer positivt innstilt til presidenten, opplevd oppgang. Også mer lokale medier, blant dem The Seattle Times, Minneapolis Star Tribune, Miami Herald og Kansas City Star, kan notere vekst, ifølge en gjennomgang fra AP. (NTB)