Trump angriper dommer på Twitter

– Meningen til den «såkalte dommeren» er latterlig og vil bli omgjort, skriver Trump på Twitter om James Robart, dommeren i delstaten Washington som fredag utstedte den midlertidige forføyningen.

– Når et land ikke lenger er i stand til å si hvem som kan, og hvem som ikke kan komme inn og ut, særlig av trygghet- og sikkerhetsgrunner, er det kjempetrøbbel, skriver Trump i en annen Twitter-melding lørdag ettermiddag.

«Skandaløs»

Kjennelsen fra en dommer i delstaten Washington er «skandaløs», het det i en uttalelse fra Det hvite hus. Den ble senere endret og ordet «skandaløs» ble fjernet. Talsmann Sean Spicer understreker at presidentordren var «lovlig og hensiktsmessig». Med ordren innførte president Donald Trump et midlertidig innreiseforbud for borgere fra sju land med overveiende muslimsk befolkning.

Spicer sier justisdepartementet «så snart som mulig» vil be om at kjennelsen settes til side inntil videre. Departementet for innenlands sikkerhet (DHS) har foreløpig ikke kommentert kjennelsen, men skal sammen med justisdepartementet vurdere hva avgjørelsen innebærer og hva som blir neste skritt i prosessen.

Kraftig tilbakeslag

En føderal dommer i Washington utstedte fredag en landsomfattende midlertidig forføyning mot innreiseforbudet. Blokkeringen av Trumps ordre er det seneste i en rekke juridiske tilbakeslag.

– Dette setter en stopp for presidentordren umiddelbart. Kjennelsen viser lovens kraft og at alle kan stilles til ansvar, inkludert presidenten i USA, sier justisminister Bob Ferguson i delstaten Washington.

En anonym kilde i et flyselskap sier til Reuters at de har fått beskjed fra myndighetene om at personer med gyldig visum skal slippes om bord.

Delstater

Dommer James Robart kom med sin avgjørelse på bakgrunn av en begjæring fra delstatene Washington og Minnesota, men avgjørelsen er gjort gjeldende for hele landet. Det gjør den til den mest omfattende kjennelsen som går mot Trumps ordre.

– Delstaten har godtgjort at forbudet vil medføre umiddelbar og uopprettelig skade, sier Robart.

Dommeren konkluderte med at delstatene har myndighet til å utfordre ordren. Det er gode nyheter for demokratiske justisministre i de ulike delstatene, som vil bruke domstolene til å bekjempe den nye og strenge linjen i innvandringspolitikken.

– Dette er en strålende dag for rettsstaten i dette landet, sier regjeringsadvokat Noah Purcell i delstaten Washington.

Flere stater

Fredag ble presidentordren behandlet i flere domstoler i USA. I Boston i Massachusetts avviste en føderal dommer å forlenge en forføyning som åpnet for å slippe inn personer til tross for at de var omfattet av innreiseforbudet.

I Virginia utstedte en føderal dommer en ordre om at Det hvite hus måtte fremskaffe en fullstendig liste over alle som er nektet innreise som følge av den omstridte presidentordren. Utenriksdepartementet har opplyst at 60.000 visum er annullert for borgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria.

Også Hawaii har gått til sak og hevder ordren er i strid med grunnloven. Delstaten ber om at ordren settes til side i hele USA. (NTB)