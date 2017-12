To demonstranter skutt og drept i Iran

Verden

– Lørdag kveld fant det sted en ulovlig demonstrasjon i Dorud og et antall mennesker inntok gatene på oppfordring fra fiendtlige grupper, noe som førte til sammenstøt. Beklageligvis ble to innbyggere fra Dorud drept i disse sammenstøtene, sier viseguvernør Habibollah Khojastehpour til statlig fjernsyn.

Han oppgir ingen detaljer, men hevder at sikkerhetsstyrkene ikke hadde skutt mot folkemengden.

Demonstrasjonene begynte torsdag med misnøye over stigende priser og høy arbeidsledighet som forklarende motiver. Men Irans visepresident Eshaq Jahangiri hevdet lørdag at dette kun var påskudd for demonstrasjonene, og at det lå andre motiver bak. Noen av demonstrantene ropte «Død over Rouhani».

Flere iransk medier skal på forhånd ha advart at myndighetene ville stenge tilgangen til den populære appen Telegram. Advarslene kom etter at Irans kommunikasjonsminister Mohammad-Javad Azari Jahromi beskyldte Telegram-kanalen Amadnews for å oppfordre til «væpnet opprør», skriver nyhetsbyrået AFP.

Myndighetene besluttet lørdag kveld å stenge internettgangen til mobiltelefoner. Tiltaket var midlertidig og tilgangen ble raskt gjenopprettet.

President Hassan Rouhani, som ble gjenvalgt i mai, har satt seg som mål å rydde opp i den kaotiske banksektoren, øke utenrikshandelen og få kontroll over inflasjonen.

Han har så langt ikke kommentert demonstrasjonene som nå har pågått i tre dager. (NTB)

