Titalls skadd i granatangrep mot diskotek i Colombia

Verden

Tilstanden er kritisk for tre av de skadde, ifølge sykehuskilder.

Angrepet skjedde i byen Caucasia nord i landet, og en kvinne og en mann er pågrepet og siktet i saken, opplyser byens ordfører.

Etterforskningen tyder så langt på at motivet for ugjerningen kan knyttes til organisert kriminalitet. En polititalsmann sier at eieren av diskoteket nektet å betale beskyttelsespenger til et av Colombias mektigste kriminelle nettverk, Gulf-klanen.

Nettverket antas å ha blitt dannet av medlemmer av en tidligere høyreorientert paramilitær gruppe som har blitt demobilisert som følge av fredsprosessen i Colombia. (NTB)